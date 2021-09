Urnenabstimmung in Brienz – Ja zur Abschreibung des Darlehens an Sportbahnen Die Sportbahnen Axalp Windegg AG muss ihr Darlehen von der Gemeinde Brienz nicht zurückzahlen. Dies beschloss das Stimmvolk an der Urne. Hans Urfer

Die Sportbahnen Axalp Windegg AG (Bild: Der Tschingel-Skilift) muss das Darlehen der Gemeinde Brienz nicht zurückzahlen. Foto: Bruno Petroni

715 Ja, 419 Nein: Mit diesem Stimmenverhältnis sagten die Brienzerinnen und Brienzer an der Urne Ja zur Abschreibung des Darlehens von 600’000 Franken an die Sportbahnen Axalp Windegg AG, wie die Gemeinde Brienz am Sonntag mitteilte.

Erstmals gewährte die Gemeinde den Sportbahnen 1996 ein Darlehen für den Neubau eines Sessellifts. Ein Teil davon wurde zurückbezahlt. Für den Bau einer Beschneiungsanlage gewährte die Gemeinde 2011 wiederum ein Darlehen von 450’000 Franken. Insgesamt kamen so bis heute rund 600’000 Franken zusammen. Die Rückzahlung war für die Sportbahnen schwierig und hätte deren Investitionen in die Zukunft stark belastet. Die Stimmbeteiligung lag bei 50,3 Prozent.