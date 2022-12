Gemeindeversammlung Zweisimmen – Ja zum Wärmeverbund Betelried-Blankenburg Vorab zwei Traktanden gaben in Zweisimmen viel zu reden: Ein Schulhausbau, der teurer wird und ein Wärmeverbund, den der Gemeinderat nicht wollte. Stefan Kocherhans

Die Schule Gwatt in Zweisimmen braucht mehr Schulraum. Die Gemeindeversammlung hat den ursprünglich genehmigten Kredit an der Gemeindeversammlung aufgestockt. Foto: Leonora Schulthess

Reichlich diskutiert und argumentiert wurde an der Gemeindeversammlung in Zweisimmen. Rekordverdächtige 214 Stimmberechtigte waren trotz Wintereinbruch und Fussball-WM in den Gemeindesaal geströmt.