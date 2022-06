Gemeindeversammlung Zwieselberg – Ja zu neuem Fussweg und «Chropflärete» zur Fusion Die Kleingemeinde baut den Fussweg im Glütsch neu und saniert die Gemeindewohnung ganz. Auch die Fusion mit Reutigen wurde breit diskutiert. Andreas Tschopp

Zwieselberg aus der Vogelperspektive. Ob es zu einer Fusion mit der Nachbargemeinde Reutigen kommt, wird sich im Sommer 2023 entscheiden. Foto: Bruno Petroni

«In einem Jahr wissen wir es dann»: Das sagte Hanspeter Iseli, der Gemeindepräsident von Zwieselberg, an der Gemeindeversammlung vom Mittwochabend zur geplanten Fusion mit der Nachbargemeinde Reutigen. An den Sommergemeindeversammlungen 2023 findet an beiden Orten die Schlussabstimmung zum Vorhaben statt. Noch bis zum 1. Juli läuft die Vernehmlassung zum ausgearbeiteten Grundlagenbericht. «Das letzte Wort habt ihr», sagte Iseli zu den 32 anwesenden Stimmberechtigten – fast 14 Prozent in der Kleingemeinde –, die jetzt über den Stand der Dinge informiert wurden und diskutieren konnten.