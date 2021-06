Gemeindeversammlung Sigriswil – Ja zu «Gemeindehaus ohne Schnicknack» Die Pläne für das neue Gemeindehaus mit Einkaufszentrum kamen an der Gemeindeversammlung Sigriswil gut an. Der definitive Entscheid fällt Ende November an der Urne. Godi Huber

Die Gemeindeverwaltung und das Dorfzentrum von Sigriswil aus der Vogelperspektive. Der Bau der neuen Gemeindeverwaltung soll in Kombination mit einem Einkaufszentrum im Dorf Sigriswil realisiert werden. Foto: Christoph Gerber

«Das Projekt wurde mit viel Herzblut entwickelt. Es ist ein modernes Holzhaus ohne Schnickschnack und bietet zeitgemässe Arbeitsplätze für die ganze Gemeindeverwaltung.» Mit diesen Worten warb Gemeindepräsident Anton Ambühl am Montagabend an der Gemeindeversammlung von Sigriswil für den Bau der neuen Gemeindeverwaltung, der in Kombination mit einem Einkaufszentrum im Dorf Sigriswil realisiert werden soll.

