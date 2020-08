Leitartikel zur Kampfjet-Abstimmung – Ja zu den Jets im zweiten Anlauf Das Nein des Stimmvolks zur Gripen-Beschaffung 2014 war richtig. Nun aber soll der Bundesrat die Chance erhalten, damals begangene Fehler zu korrigieren und zu einer glaubwürdigen Sicherheitspolitik zurückzukehren. Beni Gafner

Einer der Kandidaten an einem der Evaluationstage in Payerne: Boeing F/A-18 Super Hornet der US-Luftwaffe. Foto: Keystone

Die Kampfjetvorlage vom 27. September hat Mängel. So ermöglicht sie dem Stimmvolk nicht die gewünschte Grundsatzabstimmung über die künftige Ausrichtung der Luftwaffe. Würde es sich um eine solche handeln, stünde das gesamte Luftabwehrpaket zur Disposition und nicht nur die Kampfjets.

In einer echten Grundsatzabstimmung müsste die stimmenden zudem auch Stellung beziehen können zur Frage, ob sich die Schweiz an die USA knüpfen will, was Züge einer Unterstellung beinhalten würde, oder - ob sie eine Rüstungspartnerschaft mit Nachbarländern anstreben soll.

Irritierend ist auch die in der Bundespolitik vorherrschende Meinung, das Volk sei mangels Fachwissen nicht geeignet, über ein Gesamtprojekt abzustimmen, bei dem der Flugzeugtyp bekannt ist. Bundespolitiker haben nicht den Souverän zu qualifizieren, sondern zu vollziehen, was dieser beschliesst. Dass dieses Stimmvolk bei transparenter Information sehr wohl in der Lage ist, gute Projekte von schlechten zu unterscheiden, zeigte sich gerade bei der letzten Abstimmung zum Gripen.

Mitentscheidend für das Nein war das Bekanntwerden, wonach der Gripen in sechs von zehn Evluationskriterien ungenügend war. Und das Volk behielt recht: Im aktuellen Wettbewerb war Gripenhersteller Saab immer noch nicht so weit, wie vor sechs Jahren versprochen und zog deshalb seine Bewerbung zurück.

Parlament und Bundesrat aufgrund solcher Verfahrensmängel mit einem Nein eine Lektion zu erteilen, wäre indessen falsch. Es geht am 27. September nicht um die Erziehung von Bundespolitikern, sondern um die Sicherheit dieses Landes.

Die Luftwaffe ist überlebensnotwendiger Bestandteil einer gesamtheitlichen Armeekonzeption. Wer Soldaten am Boden nicht vor Angriffen aus der Luft schützen kann, gefährdet in einer Krisenlage unter Umständen fahrlässig Menschenleben. Für einen glaubwürdigen Schutz in der Luft braucht es dazu Flugzeuge, von denen eine abschreckende Wirkung ausgeht.

Zum Billigtarif sind diese leider nicht zu haben. Ziel einer glaubwürdigen Verteidigungsfähigkeit ist es, dass potentielle Aggressoren gar nicht erst auf die Idee kommen, den Schweizer Luftraum für eigene Machtinteressen zu missbrauchen, weil man weiss, dass sich die Schweiz solches nicht gefallen lassen wird.

Ein Nein träfe die letzte Sicherheitsreserve dieses Landes zudem zum ungünstigsten Zeitpunkt. Nach Jahren des Um- und Abbaus befindet sich die Armee jetzt in einer Phase des Wiederaufbaus. Dieser ist angesichts einer auch in Europa instabilen Sicherheitslage nötig und könnte nach einem Nein nicht glaubwürdig fortgesetzt werden.

Die Halbwertszeit von Aussagen, tatsächliche Gefahren seien heute andernorts zu sehen, ist zudem kurz. Gestern betrafen solche Anti-Armee-Argumente bestehende Terror- oder Cyberattacken, heute die Bedrohung durch eine Pandemie. Das Problem dabei: Diese realen und tagesaktuellen Gefahren ersetzen alte, bewaffnete nicht; sie verkomplizieren aber eine umfassende Lagebeurteilung. Die Schweiz hat im Rahmen einer solchen potentiellen Gefahren zu begegnen. Dazu gehört auch die Abwehrfähigkeit von Attacken aus der Luft.

