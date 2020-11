Ab 2022 eine Klasse weniger Infos einblenden

An der Schule in der rund 700 Einwohner zählenden Gemeinde Heiligenschwendi wird heute in der Basisstufe (Kindergarten bis 2. Klasse) und in zwei Primarstufenklassen (3./4. sowie 5./6. Klasse) unterrichtet. Wegen sinkender Schülerzahlen wird voraussichtlich ab Sommer 2022 nur eine Klasse fürs 3. bis 6. Schuljahr geführt werden können. Dies kommt daher, dass aktuell noch 35 Kinder die Primarstufe besuchen, während 27 Jugendliche an die Oberstufe in Hünibach wechseln, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr bedeutet, wie Gemeinderätin Gabriela Dörig-Eschler informierte. Sie verwies auf einen Informationsabend am 18. Januar 2021, an dem Eltern näher über die Änderung orientiert werden. Bereits nächsten Sommer steht an der Schule die Pensionierung von Robert Schoch als Schulleiter an. Diese Aufgabe werde neu der langjährige Lehrer Adrian Dummermuth übernehmen, informierte der Gemeinderat in der Botschaft. (atp)