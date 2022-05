Der Halbfinal müsse das Ziel sein, sagt Patrick Fischer vor dem WM-Start gegen Italien in Helsinki. Er hat aber eine grosse Sorge.

Sie erlebten die Silbermedaillen von 2013 und 2018 in Stockholm und Kopenhagen als Assistent beziehungsweise Headcoach. Nun findet die WM in Helsinki statt, wieder in einem nordischen Land. Löst das bei Ihnen gute Gefühle aus?

(lacht) Ich fühle mich eigentlich überall wohl. Wir haben immer recht coole WM-Austragungsorte, waren zuletzt in Moskau, Paris, Kopenhagen, Bratislava und Riga. Aber ja, die nordischen Länder haben uns Glück gebracht. Ich hoffe, es ist diesmal wieder so.