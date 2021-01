Debatte ums bezahlbare Wohnen – «Ja, es stimmt, Köniz besitzt keine Sozialwohnungen» Die SP fordert von Köniz ein grösseres finanzielles Engagement im Wohnungsbau. Bei GLP-Gemeinderat Thomas Brönnimann beisst sie auf Granit. Stephan Künzi

Erfolg beflügelt: Vertreterinnen und Vertreter der SP feierten vor vier Jahren den Erfolg der Wohninitiative light in Köniz. Foto: Raphael Moser

Es gibt die Sozialwohnungen. Sie werden von der öffentlichen Hand verbilligt und sind für Leute gedacht, die einen sehr tiefen oder gar keinen Lohn haben. Und es gibt das gemeinnützige Wohnen. Es orientiert sich nicht an einer Rendite, sondern an den effektiven Kosten. Angesprochen werden sollen Leute, die zwar ordentlich verdienen, aber auf eine vergleichsweise günstige Miete angewiesen sind. Weil sie, zum Beispiel, als grosse Familie auch eine grössere Wohnung brauchen.

Beides ist in Köniz kaum oder gar nicht vorhanden. Das hält die örtliche SP in einem Positionspapier fest. Der gemeinnützige Wohnungsbau, so die Analyse der Genossinnen und Genossen, komme in der weitläufigen Gemeinde auf einen Anteil von weniger als 5 Prozent. Sozialwohnungen, die von der Gemeinde verbilligt werden und deshalb klaren Vermietungskriterien unterliegen, gebe es überhaupt keine.