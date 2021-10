Workshop für Oma und Opa - «Ja, es gibt Konfliktpotenzial zwischen Eltern und Grosseltern»

Für Grosseltern gibt es neu einen Kurs. Es geht um die Beziehung zu den Enkeln, aber auch um Konflikte mit den eigenen Kindern. Leiterin Stefanie Geiser sagt, was da hilft.

Für verunsicherte Eltern gibt es tonnenweise Erziehungsliteratur und Kurse. Sie bieten neu einen Workshop für Grosseltern an. Ist das wirklich nötig?

Es ist sicher so, dass Grosseltern sich sehr viele Gedanken machen. Ob es noch richtig ist, was sie tun, weil sie natürlich mitbekommen haben, dass sich die Erziehungsstile gewandelt haben. Aber uns geht es nicht darum, dass sie lernen müssen, wie sie ihre Enkel erziehen sollen. Wir haben uns damit beschäftigt, was ältere Menschen brauchen, um gesund und zufrieden zu bleiben, und da hat sich herauskristallisiert, dass die Beziehung zu den Enkelkindern sehr wichtig ist. Mit dem Kurs wollen wir versuchen, diese Beziehung zu stärken. Das bedeutet, Dinge, die guttun, häufiger zu machen und Werkzeuge zu vermitteln, wie man mit schwierigeren Situationen umgehen kann.