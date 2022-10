Maurer-Nachfolge im Bundesrat – Ja, er will – Rösti soll am Mittag seine Kandidatur lancieren Der Berner SVP-Nationalrat bewirbt sich offiziell für den Bundesratssitz von Ueli Maurer. Zuverlässigen Informationen zufolge wird er am Mittag vor die Medien treten. UPDATE FOLGT

Gilt als Kronfavorit: Ex-Parteipräsident und Nationalrat Albert Rösti. Foto: Keystone

Seine Kandidatur wurde mit der grössten Spannung erwartet. Jetzt soll SVP-Nationalrat Albert Rösti den Spekulationen ein Ende bereiten: Gemäss gut informierten Quellen wird der Berner heute um 13 Uhr im Berner Kursaal vor die Medien treten und seine Kandidatur für den Bundesrat bekannt geben.

Rösti werden die intaktesten Chancen für die Nachfolge des abtretenden Ueli Maurer attestiert. In der Berner Sektion hat er allerdings einen starken Konkurrenten. Mit Ständerat Werner Salzmann hat bereits ein profilierter Exponent offiziell sein Interesse am Amt bekundet. Die Berner dürften daher mit Rösti und Salzmann zwei Kandidaten ins Rennen schicken.

Damit ist die Kandidatensuche in der Berner SVP am weitesten fortgeschritten. Aus anderen Regionen wie Zürich, Schaffhausen oder der Innerschweiz gab es bislang nur Absagen. Offen ist eine potenzielle Kandidatur der St. Galler SVP-Nationalrätin Esther Friedli. Sie steckt - ähnlich wie in Zürich Regierungsrätin Natalie Rickli - im Dilemma: In St. Gallen wird auch der Ständeratssitz von SP-Urgestein Paul Rechsteiner frei. Ob und falls ja für welche Kandidatur sich Friedli entscheiden wird, ist noch unklar.

Die Zürcher Sektion hingegen hat bislang keine Interessenten für die Nachfolge des Zürchers Maurer gefunden.



