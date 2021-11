Überraschungsteam FC Breitenrain – «Ja, die Challenge League reizt uns» Die Stadtberner führen die dritthöchste Liga sensationell an. Aufsteigen möchten sie – unter so einigen Voraussetzungen. Adrian Horn

Spitzenfussball auf dem «Spitz»: Die Stadtberner haben einen Lauf. Foto: Andreas Blatter

Es ist ein kleines Kunstwerk, erschaffen von einem Spieler, dessen Name nach grosser Fussballwelt klingt. Unter Vertrag steht Antero Neto Gomes da Silva aber beim Quartierclub FC Breitenrain. Am Samstag trifft die Nummer 10 aus rund 60 Metern – mit links, bezeichnenderweise. Im Promotion-League-Auftritt der Stadtberner beim FC Sion II markiert der 28-Jährige damit das 5:3 in einer Partie, die 7:3 enden wird. Und das Märchen, das «Breitsch» gerade schreibt, hat nun sein Sinnbild.

Um dieses Video zu schauen, müssen Sie sich anmelden Video: YAPEAL Promotion League

Die mit bescheidenen Mitteln ausgestatteten Stadtberner narren in der dritthöchsten Liga in diesen Wochen die Grossen – Clubs wie den FC Chiasso, der unter anderen Alexander Farnerud und François Affolter beschäftigt, ehemalige National- und YB-Spieler. Noch immer ist die Equipe von Martin Lengen unbesiegt, auch nach 13 Runden. Sie steht an der Spitze: drei Punkte vor der AC Bellinzona, dem früheren Super-League-Club, und bereits neun Zähler vor dem Rest, angeführt von ebendiesem FC Chiasso.