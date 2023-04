Essay zu toxischer Männlichkeit – Ja, auch ich bin Täter Blickt unser Autor auf seinen Umgang mit Frauen zurück, muss er sich eingestehen: Auch er war übergriffig. Warum ist das passiert? Höchste Zeit, über männliche Hilflosigkeit, Demütigungen und Sexualität zu sprechen. Fabian Schwitter (Das Magazin)

Die Fotos zu diesem Essay zeigen nicht den Autor, sondern stammen aus einer Serie der US-Fotografin Molly Matalon (siehe Box). Foto: Molly Matalon/August

Lang nach Mitternacht erklärte ich – ein Philosophiestudent Mitte zwanzig – in behaglicher Selbstgefälligkeit einer meiner engsten Freundinnen, Selbstsicherheit schütze eine Frau doch wohl am besten vor männlichen Übergriffen. Den einen Fuss auf eine Bank gestellt, den Ellbogen auf das Knie gestützt, dozierte ich leicht vornübergebeugt – Bierdose in der einen, Döner in der anderen Hand – über die Wichtigkeit weiblicher Standhaftigkeit angesichts einer Bedrohung durch Männer.