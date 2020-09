Innovation Park Biel – «Ja, aber» zu Mietflächen der Fachhochschule Der bernische Grosse Rat hat zwei Kredite für Mietverträge der Berner Fachhochschule gesprochen. Diese kann dereinst einen Teil des Switzerland Innovation Park in Biel beziehen.

In Biel entstehen mit dem Switzerland Innovation Park Flächen für angewandte Forschung internationaler und nationaler Projekte. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Die Berner Fachhochschule (BFH) kann grundsätzlich einen Teil des Switzerland Innovation Park beziehen, welcher derzeit in Biel gebaut wird. Der bernische Grosse Rat hat dafür zwei Kredite für Mietverträge bewilligt – dem Regierungsrat aber mehrere Auflagen gemacht.

So muss die Kantonsregierung erneut prüfen, ob das Weiterbildungszentrum der technischen Disziplinen der BFH nicht doch noch in den geplanten Campus Biel der BFH integriert werden kann. Bis Mitte 2021 will das Kantonsparlament dazu Auskunft.

Auch beschränkte der Grosse Rat die zeitliche Gültigkeit von einem der beiden Mietverträge und reduzierte den beantragten Kredit leicht. Die Kantonsregierung war mit diesen Änderungen einverstanden, wie Bau- und Verkehrsdirektor Christoph Neuhaus im Rat sagte.

Im Sommer nicht eingetreten

Mit den beiden Kreditanträgen für Mietverträge beschäftigte sich der bernische Grosse Rat schon zum zweiten Mal. Im Sommer beschloss er, das Geschäft auf den Herbst zu verschieben, um der vorberatenden Kommission vertiefte Abklärungen zu ermöglichen.

Hintergrund des Geschäfts bildet die geplante Konzentration der BFH. In deren Rahmen sollen die Studiengänge der technischen Disziplinen in einem neuen Campus in Biel zusammengeführt werden.

Auch das Weiterbildungszentrum des BFH-Departementes Technik und Informatik sowie der Bachelorstudiengang Informatik sollen von Bern nach Biel verlegt werden.

Bisher ging die Kantonsregierung davon aus, dass für deren Bedürfnisse die Flächen im neuen Campus nicht ausreichen würden. Deshalb wollte sie das Zentrum respektive den Studiengang im Innovation Park ansiedeln. Inzwischen ist aber der Bau des BFH-Campus in Biel ins Stocken geraten.

Noch immer gähnt in Biel nur die Baugrube, nachdem der Kanton Bern im vergangenen Jahr die Ausschreibung des Totalunternehmerauftrags abbrach.

Mit Hinweis auf den bevorstehenden «Relaunch», also einen Neustart des Projekts, forderte die vorberatende Kommission des bernischen Grossen Rats, dass die Kantonsregierung nochmals prüft, ob das Weiterbildungszentrum in den BFH-Campus integriert werden kann.

Gebäude im Bau

Bundesrat Guy Parmelin setzte im Mai 2019 in Biel den Grundstein für den Switzerland Innovation Park. Er befindet sich im Bau, soll demnächst fertiggestellt werden und kommt unmittelbar neben dem geplanten BFH-Campus Biel zu stehen. Das 45 Millionen Franken teure Gebäude soll Forschungs- und Innovationsprojekte ermöglichen.

Der Switzerland Innovation Park ist eine Plattform für nationale und internationale Forschungs- und Innovationsprojekte im Bereich Industrie. Es gibt mehrere Standorte in der Schweiz.

SDA/flo