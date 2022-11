Oberster Casino-Koch – Ivo Adam verlässt das Casino Im Casino Bern kommt es zu einem Wechsel: Ivo Adam verlässt das Lokal der Burgergemeinde Bern. Claudia Salzmann

Ivo Adam tritt als Direktor im Casino der Burgergemeinde ab. Foto: Raphael Moser

Im September 2019 eröffnete das Casino nach einem umfassenden Umbau seine Türen. Schon lange vorher hatte die Burgergemeinde Bern, die die Institution im Berner Stadtzentrum führt, den bekannten Koch Ivo Adam angestellt, um dem Restaurant passende Konzepte zu verpassen. Unter ihm ist beispielsweise der Zunfttisch entstanden, an dem eine abendfüllende Erlebnisgastronomie angeboten wird.

Sieben Jahre war Ivo Adam als Casino-Direktor angestellt. Nun verlässt er das Kultur- und Kulinarikhaus am Casinoplatz. Adam habe das neue Betriebskonzept des Casino Bern mit Herzblut, Qualitätsbewusstsein und Kreativität massgeblich mitgeprägt, teilt die Burgergemeinde mit.

Zwischen Kino und Kulinarik: Am Zunfttisch bekommen die Gäste Geschichten und vergnügliche Anekdoten aus dem letzten halben Jahrtausend erzählt. Foto: Beat Mathys

Adam habe die Geschäftsleitung neu aufgebaut und das Haus mit innovativen Konzepten wieder als erstklassige Adresse in der Berner Gastronomie etabliert. «Mit Ivo Adam verlieren wir eine sehr kreative und umsetzungsstarke Führungspersönlichkeit. Er hat das Gastroerlebnis im Casino in einer herausfordernden Zeit auf ein neues Level angehoben», wird Hans Traffelet, Präsident der Casinokommission, in der Mitteilung zitiert.

Betrieb komplett umgebaut

Der Betrieb des Casinos lief nur wenige Monate, als er – wie viele andere Gastrobetriebe – wegen der Pandemie schliessen musste. In dieser Zeit kam es zu einem grösseren Umbau innerhalb der Geschäftsleitung und den Küchenteams, der mit einigem Lärm ablief: Die Casino-Leitung unter Adam und Traffelet sprach im Februar 2021 15 Kündigungen aus.

Die Stelle der Direktorin oder des Direktors werde öffentlich ausgeschrieben. Ad interim übernimmt Florian Bettschen, langjähriger Leiter Gastronomie, die operative Führung des Casino Bern.

Florian Bettschen ist schon heute Leiter Gastronomie im Casino Bern. Er übernimmt temporär den Posten als Direktor. Foto: Franziska Rothenbühler

«Nach meiner Aufbauarbeit möchte ich mich auf meine eigenen Projekte fokussieren, denen ich mich in den letzten Jahren nur in sehr kleinem Umfang widmen konnte», lässt sich Ivo Adam in der Mitteilung zitieren.

Von Bern nach Aarberg?

Eines seiner künftigen Projekte könnte in Aarberg sein: in einer Begegnungs- und Experimentierstätte für Kulinarikfans. Der Gastrobetrieb hat Platz für 24 Personen. Involviert ist Christian Ludwig, der mit seinem Spezialitätengeschäft «Sapori del Sud» von Ascona nach Aarberg umgezogen ist.

Die Brüder von Ivo Adam sind laut einem Medienbericht ebenfalls an Bord. Und Nicolas Röthlisberger vom Verein «Supermärit». Ihn hat Adam als Geschäftsführer in den Frohsinn in der Berner Münstergasse angestellt. Dieses Restaurant befindet sich ebenfalls im Besitz der Bernburger.

