Thun: Gastronomie – Ivan Urech hat erneut abgeräumt Der mehrfach ausgezeichnete Thuner Barkeeper Ivan Urech hat an der Schweizer Meisterschaft wieder in mehreren Kategorien reüssiert.

An der Cocktail-Schweizermeisterschaft 2022 in Lugano holte sich der Thuner Barkeeper Ivan Urech gleich mehrere Auszeichnungen. Foto: PD

An der diesjährigen Cocktail-Schweizer-Meisterschaft der Schweizer Barkeeper Union (SBU) im Hotel de la Paix in Lugano gelang es Ivan Urech von der Atelier-Classic-Bar beim Rathausplatz, gleich zwei Schweizer-meister-Titel nach Thun holen – einmal mit Alkohol (Classic), einmal ohne Alkohol (Mocktail).

Die Aufgabe am Anlass war, fünf Drinks in sieben Minuten zu kreieren, «technisch sauber gemixt und von einer anonymen Fachjury bewertet», wie Urech in einer Mitteilung selber festhält. Zudem sicherte sich der bereits früher mehrfach ausgezeichnete Barkeeper den Titel «Best Beyond Stage», bei dem es um einen schriftlichen und einen sensorischen Test sowie um eine Speed-Competition ging. Dadurch holte sich Urech das Ticket, um die Schweiz auch an der Weltmeisterschaft zu vertreten.

