Bundesamt für Zivilluftfahrt – Ittiger Vorzeigebau wird wegen Pfusch zum Sanierungsfall Ein Verwaltungsgebäude des Bundes in Ittigen ist nur zur Hälfte belegt. Und nun muss es für 54 Millionen Franken aufwendig umgebaut und saniert werden. Simon Wälti

Bevor das Gebäude saniert werden kann, müssen Bundesrat und Parlament den entsprechenden Kredit bewilligen. Foto: Beat Mathys

Die Einweihung war Ende April 2006. Zwar waren die drei Gebäude des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) an der Mühlestrasse in Ittigen mit dem Holzbaupreis ausgezeichnet worden, doch es gab schon damals Mängel. Der damalige Bundespräsident und Umweltminister Moritz Leuenberger (SP) griff diese in seiner Rede so auf. «Je bedeutender das Bauwerk, desto grandioser die Baufehler», sagte er und verwies unter anderem auf den Schiefen Turm von Pisa. Rutschige Treppen, kalte Büros, Grundwasser in der Einstellhalle waren einige der monierten Kinderkrankheiten des Verwaltungsgebäudes.