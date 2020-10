Ausstellung in Thun – Ittens Kunst sehen, fühlen und teilen Vom Progymnasium in Thun zum Bauhaus in Weimar nach Zürich: Aktuell zeigt das Kunstmuseum Johannes Ittens Werke. Und drei neue Erkenntnisse aus der Forschung. Franziska Streun

Der Niesen ragt aus quadratisch-knallbunten Würfeln in Ölfarbe auf der Leinwand empor. Ein gelichteter Wald in zarten Aquarellfarben nach dem Zweiten Weltkrieg beginnt zum Leben zu erwachen. Die hügelige Landschaft am See wirkt in präzis gezogenen Bleistiftstrichen, als wäre sie real. Johannes Ittens Kunst kann genauso figurativ wie abstrakt sein, poetisch, verspielt oder avantgardistisch.

Johannes Ittens Werke und Schaffen im Kunstmuseum Thun: Zu sehen ist vor allem sein Frühwerk, aber ebenso Ölmalereien, Fotos und Zeichnungen aus anderen Epochen und etliche Werke aus Privatbesitz. Foto: Carolina Piasecki