Der Einfluss des Diktators

Wer im Nationalteam spielen will, muss in Propagandavideos für den Diktator auftreten. Wie hier Nationalgoalie Andrei Kudravets mit Teamkollegen von Bate Borisov.

Ich habe mich mit dem Gegner Belarus auseinander gesetzt. Bittere Wahrheit: Heute treten nicht die besten weissrussischen Spieler gegen die Schweiz an – sondern jene, die Diktator Alexander Lukaschenko genehm sind.

Fussballer, die sich 2020 dem Volksprotest gegen gegen das Regime angeschlossen haben, sind heute entweder arbeitslos, haben Clubs im Ausland – oder sie lassen sich für Propaganda einspannen. Wie Nationalgoalie Andrei Kudravets, der im obigen Video in einem Song «tanzt», der die weissrussische Kartoffel hoch leben lässt.

Am Freitag wurde bekannt, dass der europäische Verband Uefa am 4. April über die Situation in Belarus diskutieren wird. Die Menschenrechtsorganisation Libereco fordert den Ausschluss von Belarus aus der EM-Qualifikation. Sie hat am Freitag der Uefa eine Petition mit 17'500 Unterschriften übergeben.