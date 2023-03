Tagestipp: Valentino Vivace im ISC – Italo-Disco-Pop, der Feriengefühle weckt Valentino Vivace heisst eigentlich Valentin Kopp, hat ursprünglich Schlagzeug studiert, aber dann den Synthesizer entdeckt.

Valentin Kopp singt als Valentino Vivace Disco-Popmusik. Foto: PD

Valentin Kopp tourt mit seinem ersten Soloprojekt durch die Schweiz. Seine Songs wecken Sehnsüchte und Feriengefühle. Die Gedanken schweifen in die weite Ferne, wenn er singt «Lass uns ans Meer fahren, ein Boot stehlen, weit wegfahren – und nicht vor morgen zurückkehren». Der 27-jährige Tessiner hat eigentlich Schlagzeug an der Musikhochschule in Lausanne studiert, entdeckte dann aber den analogen Synthesizer für sich. Dieser prägt seine Songs mit schwebenden Melodien nun fast mehr als das Schlagzeug. (sab)

