Nach Halbfinal-Einzug an Euro – Italiens Duft der Unsterblichkeit Die Italiener sind durch – und von sich selbst bewegt. Das Spiel gegen Belgien hob die Bellezza auf eine neue Ebene – mit Drehschüssen, Dramen und Duellen. Oliver Meiler aus Rom

Leonardo Bonucci erzielt das 1:0 für Italien. Es wird wegen Offside jedoch annulliert. Foto: Federico Gambarini (Keystone)

Wehe, wenn die Aura erst einmal zu strahlen beginnt, zu strömen und zu fluten. «In Farben leben», singt Alessandra Amoroso, es ist der Sound einer Werbung in diesem italienischen Sommer. Die Fernsehsender schalten den Spot immer vor den Spielen der EM. So bleibt das Lied eine Weile im Ohr hängen, vor allem der Refrain. «Vivere a colori». Noch so eine Hymne. Italien ist durch, Final-Four, nach einem wunderbar buntlebendigen Spiel gegen das grosse und noch grösser geredete Belgien. 2:1. A colori.

Und in Italien erinnert man sich jetzt wieder an die Stimmung von 2006, WM in Deutschland. Auch damals gab es einen Moment, da umwehte die Azzurri plötzlich eine «Aura der Unsterblichkeit», wie der Reporter von «La Repubblica» sich erinnert: «Man konnte sie in der Luft riechen», schreibt er, «wie ein Parfüm, eine Geruchsschwade.»