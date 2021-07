Autokorso in Bern – Italienische Fans feiern Finaleinzug mit Hupkonzert In der Nacht auf Mittwoch wurde es laut in der Berner Innenstadt: Zahlreiche Tifosi gingen nach dem Sieg Italiens im EM-Halbfinal auf die Strasse. Jürg Spori , Martin Bürki UPDATE FOLGT

Der Jubel bei den Tifosi kannte keine Grenzen. Foto: Jürg Spori Auch das regnerische Wetter konnte sie nicht aufhalten. Foto: Jürg Spori Die Polizei war bemüht, die nächtliche Siegesfeier im Zaum zu halten. Foto: Jürg Spori 1 / 7

Um etwa 23.40 Uhr ist es so weit: Jorginho versenkt den entscheidenden Elfmeter nachdem Morata verschossen hatte, Italien schlägt Spanien nach einem langen Fussballabend und zieht in den Final der Fussball-Europameisterschaft ein. Grund genug für zahlreiche Berner Tifosi, auf die Strasse zu gehen und ihrer Freude freien Lauf zu lassen.

Wie schon nach dem Sieg im Viertelfinal gegen Belgien folgte dem Schlusspfiff des Schiedsrichters auf dem Rasen ein Hupkonzert in der Berner Innenstadt. Während in der Aarbergergasse gesungen und getanzt wurde, kurvten zahlreiche Autos rund um den Bahnhof. Italienische Flaggen und Trikots wehten aus den Fenstern, manch ein jubelnder Fan streckte den Kopf durch das Dachfenster.

Singen, tanzen, hupen: Italienische Fans feiern in Bern den Finaleinzug der Squadra Azzurra. Video: Jürg Spori

Die Feierlichkeiten zogen sich bis in die Nacht hinein. Die Polizei war bemüht, die Nachtruhestörungen in Grenzen zu halten. Schätzungsweise zwei Dutzend Einsatzkräfte rückten am Bahnhofplatz aus, liessen die feiernden Fans aber gewähren und suchten nur punktuell das Gespräch. Hingegen waren alle Zufahrtsstrassen zum Bundesplatz gesperrt, so dass keine Autos dorthin gelangen konnten.

Um etwa ein Uhr verstummten die Hupen, nur eine kleine Gruppe Fans feierte noch auf dem Bundesplatz weiter. Nach dem Belgien-Spiel wurden sieben Teilnehmer eines Autokorsos wegen unnötigen Lärmverursachens angezeigt. Ob es auch vergangene Nacht zu Anzeigen gekommen ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

