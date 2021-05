ESC-Sieger Måneskin – Italienisch, aber anders Die römische Band gibt es erst seit fünf Jahren – nun wird sie zum Symbol für die Zeit nach der Pandemie. Und mit vermeintlichen Drogenkonsum während des ESC-Finals sorgt sie für einen Aufreger. Oliver Meiler

Italien, aber anders, gegen und wider die Klischees, so gar nicht Canzoncine und Mandoline. Schon der Name: Måneskin, das ist dänisch für Mondlicht.

Als die Italiener vor fünf Jahren zum ersten Mal von dieser Rockband gehört haben, die nun in Rotterdam den European Song Contest gewonnen hat, war da zunächst dieser kuriose Name mit dem Sonderzeichen auf dem a, das viele Zeitungen auf den Tastaturen ihrer Computer vergeblich suchten. Der Name war offenbar die Frucht eines kurzen Brainstormings, wie man es als Teenager so abhält.

Die Bassistin, Victoria De Angelis, halb Dänin und halb Italienerin, fand, dass Måneskin nett klang, auch wenn es den Italienern ja vielleicht nicht ganz so einfach im Mund liegen würde. Aber wer konnte schon ahnen, dass das überhaupt etwas werden würde mit dem Mondlicht und dass dann einmal sogar Europa darüber rätselt, wie vier Römer auf die Idee kommen, sich einen solchen Namen zu geben.