25 neue Arbeitsplätze – IT-Firma eröffnet Niederlassung in Bern Nach Filialen in Chur, Zürich und St. Gallen wird die IT-Dienstleisterin Inventx auch in der Bundesstadt ansässig. Julian Witschi

Inventx öffnet Anfang Juni die Türen zum neuen Standort in Bern. Foto: zvg

Mit dem neuen Ableger in Bern will Inventx ab Anfang Juni nicht nur näher bei der Kundschaft im Espace Mittelland sein, sondern auch IT-Talente aus der Region anheuern. So heisst es in der Mitteilung, das neu gemietete Büro an der Wabernstrasse 40 sei weniger als zehn Minuten vom Bahnhof Bern entfernt und damit auch für Pendlerinnen und Pendler interessant. Die Angestellten können frei wählen, von welchem Standort in der Schweiz aus sie arbeiten wollen.

Die Gegend um die Sulgenau sei bei lokalen IT-Arbeitgebern begehrt, wie die Präsenz des Bundesamts für Informatik und Telekommunikation sowie anderer Informatik-Organisationen belege, heisst es im Communiqué. Inventx ist auf Banken und Versicherungen spezialisiert und will sich neues Wachstum erschliessen.

Zunächst schafft Inventx in Bern 25 Stellen. Daniel Wenger, der bei dem Unternehmen die Versicherungssparte verantwortet und selbst in Bern wohnt, wird die Geschäftsleitung am neuen Standort vertreten. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen über 320 Mitarbeitende und betreibt auch drei eigene Rechenzentren.

