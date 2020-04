Unser Fussball-Podcast – Ist YB bei einem Saisonabbruch der einzig gerechte Meister? Wollen wir in der Schweiz Geisterspiele? Und können sich die Clubs der Super League überhaupt Spiele ohne Zuschauer leisten? Eine Stunde Fussball für die Ohren. Florian Raz

Alles nur, weil er Gerechtigkeit will! Sagt jedenfalls Fabian Ruch in der 37. Folge unseres Podcasts, als er begründet, warum es bei einem Saisonabbruch in der Super League nur einen Meister geben kann: «Das Team, das im Winter auf Rang eins lag. Weil zu jenem Zeitpunkt alle Teams zweimal gegeneinander gespielt haben und gleich viele Heim- und Auswärtsspiele hatten.»

Alles nur, weil die anderen Podcast-Teilnehmer gerne fies sind! Reiner Zufall, dass Fabian aus derselben Stadt kommt wie der Wintermeister, nämlich Bern? Gelächter aus der restlichen Runde. Armer Fabian.

Für den Zürcher Vertreter Thomas Schifferle gibt es eine ganz andere Lösung, die Gerechtigkeit verspricht: «Die Saison muss gestrichen werden. So, als hätte es sie nicht gegeben.» Was wiederum Kay Voser für gar keine gute Idee hält: «Dann dürfte nächste Saison Lugano wieder in der Europa League starten. Und das haben die Luganesi wirklich nicht verdient.»

Sagen wir mal, wir kommen in der Sendung nicht unbedingt zu einer Einigung.

Die restlichen Themen der Sendung: Kann sich die Liga eigentlich Geisterspiele leisten? Ist es aus gesellschaftlicher Sicht sinnvoll, dass der Profisport auf Matches mit Körperkontakt besteht, während der Rest der Schweiz noch mit Social Distancing leben muss? Und: Warum will Kay jetzt Dreadlocks haben?

Was ist ein Podcast Infos einblenden Ein Podcast ist ein Medium für die Ohren. In der «Dritten Halbzeit» diskutieren wir den Schweizer Fussball. Die neuen Folgen erscheinen jeweils am Montag. Sie finden sie entweder auf unserer Sammelseite. Oder Sie abonnieren den Podcast bei Spotify, oder bei Apple Podcasts.

Wir freuen uns über Kritik, Streicheleinheiten oder Fragen, die wir in den kommenden Folgen gern beantworten. Die «Dritte Halbzeit» erscheint im Wochenrhythmus. Schreiben Sie uns hier in die Kommentare, via Instagram an dritte.halbzeit.podcast, melden Sie sich auf Twitter bei @razinger oder via E-Mail bei florian.raz@tamedia.ch.