Angriffe auf die US-Demokratie – Ist Trump ein Faschist? Dass diese Frage in den USA überhaupt diskutiert wird, zeigt, wie dramatisch die Lage ist. Jan Christoph Wiechmann (Das Magazin)

Chaos provozieren, um sich als Herrscher über das Chaos zu verkaufen: US-Präsident Donald Trump marschiert zur St.-John’s-Kirche in Washington. Foto: Brendan Smialowski/AFP

Kyle Murphy hat sich den impulsiven alten Mann mit dem gefärbten Haar oft genug aus der Nähe angeschaut. Er hat im Oval Office gesessen und sich bemüht, ihm Fakten beizubringen und in Telefonaten mit Staatsoberhäuptern das Richtige zu sagen. Er hat diesen Mann beobachtet, so wie es sonst seine Aufgabe ist, ausländische Staatschefs zu beobachten und einzuordnen als Demokraten, Autokraten oder Volkstribune.

Murphy kam zu einer furchterregenden Erkenntnis: Die beiden Führer, die Präsident Trump am meisten bewundert, ja, in die er «vernarrt» ist, sind jene, die er, der Analyst im Geheimdienst, für die gefährlichsten hält: Wladimir Putin und Kim Jong-un. Ein Diktator, der versuche, die politische Opposition zu töten und mit allen Mitteln an der Macht zu bleiben. Und einer, der impulsiv reagiere und keinerlei Transparenz zeige. «Die schlimmen Folgen für die USA und die globale Weltordnung kann man gar nicht überbetonen.»

Zehn Jahre lang hat Kyle Murphy, 37, mit Hingabe für seine Regierung gearbeitet. Er hat im Nationalen Sicherheitsrat Dossiers über andere Länder erstellt und sie den Präsidenten Obama und Trump vorgelegt. Und er hat als Geheimdienstler im Verteidigungsministerium jeweils darauf hingewiesen, wenn Autokraten gegen demokratische Normen und Menschenrechte verstiessen.

Er hätte nie gedacht, dass ein solcher Mann je an der Spitze der USA stehen könnte. «Trump macht all das, was Autokraten machen. Als Analyst würde ich normalerweise warnen: Das ist ein Land, das sich in Richtung Autoritarismus bewegt und dessen Regierung sich als höchst instabil und teils gewalttätig gezeigt hat.»

Murphy gibt das Interview per Telefon von seiner Wohnung in Washington aus, deren Adresse er nicht nennen möchte. Er wirkt schwer mitgenommen von den Erlebnissen der vergangenen dreieinhalb Jahre. Er hatte gehofft, dass Experten wie er Trump Einhalt gebieten könnten – ebenso Minister, der Kongress, dieses gewaltige Arsenal, das der US-Demokratie zur Verfügung steht.

Aus dem Handbuch für Diktatoren

Dann aber musste Murphy mitansehen, wie der Präsident immer wieder Methoden anwandte, die aus dem Handbuch von Diktatoren zu stammen schienen: Er verneinte Tatsachen. Er schuf «alternative Fakten». Er dämonisierte Gegner. Er betrieb systematisch Hetze gegen die Medien als «Feinde des Volkes».

«In den vergangenen Monaten haben wir eine rasante Eskalation erlebt», resümiert Murphy und zählt auf: «Trump setzt Bundestruppen gegen friedliche Demonstranten ein. Und Agenten des Heimatschutzministeriums gegen Journalisten. Er dachte daran, die Wahlen zu verschieben, torpediert die Briefwahl und ruft nun seine Anhänger dazu auf, zweimal zu wählen, also eine Straftat zu begehen.»

Im Juni trat Murphy schliesslich von seinem Posten zurück. Es war eine Reaktion auf den militärischen Einsatz gegen Demonstranten am Lafayette Square, welcher dem Präsidenten ein Wahlkampffoto mit Bibel ermöglichen sollte. Auch Murphys Vorgesetzter, Verteidigungsminister Mark Esper, war dabei – und nannte US-Städte «Schlachtfelder», die man zu dominieren habe. «Das war ein rapider Sturz Richtung Autoritarismus», sagt Murphy. «Ich kam zu dem Schluss, dass ich für den Schutz der Demokratie von aussen mehr bewirken kann.»

Durch seinen Rücktritt hat er Gehalt und Sicherheit verloren, eine ganze Karriere. Zum Glück hat seine Frau noch einen Job. Aber er habe die Freiheit gewonnen, Widerstand zu leisten, und beteiligt sich als Aktivist an Aktionen, um die Wahlen am 3. November zu beschützen.

232 Jahre nach der Geburt der modernen US-Demokratie lautet

die unbequeme Frage: Wie viel ist von dieser noch da?

Was gibt Murphy Hoffnung?

Er überlegt. Dann nennt er Burkina Faso, wo das Volk erfolgreich gegen den früheren autoritären Herrscher protestierte. Und Gambia, wo sich vor allem die Jugend gegen den ehemaligen Diktator durchsetzte. In diesen Ländern sieht er nun Vorbilder für die amerikanische Demokratie.

232 Jahre nach der Geburt der modernen Demokratie lautet die unbequeme Frage: Wie viel ist von dieser noch da? Wie viele Pfeiler wurden von Trump schon demontiert oder angesägt? Oder wie es Kyle Murphy formuliert: Wie schnell vollzieht sich so ein Absturz Richtung Autoritarismus?

Man hat sich bei Trump an einiges gewöhnt, aber die Liste der Verfehlungen und Brüche ist überwältigend: Persönliche Freunde werden begnadigt. Aufrechte Demokraten werden gefeuert. Seine eigenen Unternehmen profitieren finanziell von seiner Amtsführung. Die Wahlen nennt er im Vorfeld manipuliert. Und jetzt fungiert der Justizminister auch noch als sein persönlicher Anwalt. Jeder einzelne Punkt wäre unter einem anderen Präsidenten ein handfester Skandal. Bei Trump ist der Skandal die Norm.

Nie für möglich gehaltene Debatte

Längst läuft in den akademischen Zirkeln Amerikas eine nie für möglich gehaltene Diskussion: Was ist dieser Präsident? Ein Nationalist – ganz sicher. Ein Rassist – auch das. Aber bereits ein autoritärer Herrscher? Ein Autokrat?

Die vom «Magazin» interviewten PolitologInnen, JuristInnen und PhilosophInnen sind allesamt sehr besorgt, kommen aber zu unterschiedlichen Urteilen:

Die ehemalige Aussenministerin Madeleine Albright, die es mit Tyrannen wie Slobodan Milošević aufgenommen und ein Buch über Faschismus geschrieben hat, zeigt sich im Interview «sehr besorgt über undemokratische Methoden» und den «systematischen Rassismus» der Trump-Regierung. «Ich bezeichne ihn aber bewusst nicht als Faschisten. Das ist ein Begriff, den Menschen benutzen, ohne ihn voll zu verstehen.»

Der bekannte US-Diplomat Ryan Crocker, der es mit den Taliban und

Saddam Hussein aufnahm, erkennt in Trump diktatorische Züge wieder,

«die ich sonst nur in Afghanistan und im Irak angetroffen habe».

Anders der Philosophieprofessor Jason Stanley von der Yale University, der Trumps rassistische Politik und seine Angriffe gegen das eigene Volk sehr wohl als faschistisch einstuft. Und Ryan Crocker, der vermutlich bekannteste US-Diplomat, der es mit den Taliban und Saddam Hussein aufnahm, erkennt in Trump viele diktatorische Züge wieder, «die ich sonst nur in Afghanistan und im Irak angetroffen habe».

Die Autoritarismus-Forscherin Erica Frantz von der Michigan State University wiederum identifiziert zwar autoritäre Elemente in Trumps Amtsführung, vor allem in der Verschmelzung von Exekutive und Judikative, bezeichnet Trump aber eher als einen «Möchtegern-Autokraten».

Man hätte es niemals für möglich gehalten: das alles knapp vier Jahre nach dem ersten schwarzen US-Präsidenten Barack Obama.

Oder eher: genau deswegen.

«Es geht darum, Zweifel zu säen»

Seit 23 Jahren arbeitet Michael Mize bei der Post in der Industriestadt Flint, aber Ereignisse wie in diesen Tagen hat der grosse Mann mit dem breiten Kreuz noch nie erlebt: Kurz vor der Wahl werden Sortiermaschinen seiner Filialen einfach entfernt, Überstunden gestrichen, das Tempo der Lieferungen wird gedrosselt. «Ich ahnte gleich, dass da ein politisches Spiel im Gang ist», sagt er.

Mize, 54, Präsident der Postgewerkschaft von Michigan, ist an diesem Tag im August zu einer Versammlung in die Kleinstadt Southfield gereist. Nach und nach treffen seine Kollegen und Kolleginnen aus dem ganzen Staat ein und bestätigen, dass auch in ihren Regionen Maschinen stillgelegt wurden, sogar Briefkästen entfernt. «So können wir 25 Prozent weniger leisten», sagt Mize aufgebracht. «Die Pandemie hat bereits für einen Kapazitätseinbruch von 30 Prozent gesorgt. Das hat System. Das kommt von ganz oben.»

«Befehle von oben, die Post zurückzuhalten»: Briefträgerin an einer Demonstration Ende August in New York. Foto: Alexi Rosenfeld (Getty Images)

Mike Mize und seine KollegInnen meldeten ihre Beobachtungen an die Zentrale in Washington, sie recherchierten selbst und konnten sich schnell alles zusammenreimen: Im Mai hat Trump seinen Freund und Geldgeber Louis DeJoy an die Spitze des US Postal Service gesetzt. Und der hat kurz vor der Wahl das Budget vehement zusammengestrichen.

«Wenn wir Postsendungen zurückhalten, werden wir laut Vertrag gefeuert», sagt Mize. «Jetzt kriegen wir von oben Befehle, die Post zurückzuhalten.» Er ist nicht sauer, sondern «total angewidert von den Änderungen, die uns davon abhalten, unseren Job zu machen».

Die Frage ist, warum der Präsident das tun sollte.

«Es geht darum, die Post zu diskreditieren und Zweifel zu säen», sagt Mize. «Es soll die Leute abschrecken, via Brief zu wählen. Viele sind ohnehin nervös, wenn sie in Corona-Zeiten vor Wahllokalen mit Hunderten Leuten in der Schlange stehen. Das alles ist Wählerunterdrückung.»

Was wie eine Verschwörungstheorie klingt, hat der Präsident selbst bestätigt. In einem Interview mit dem Sender Fox Business Mitte August gab er zu, dass es ihm darum geht, Briefwahl zu verhindern. «Ungeheuerlich», findet das Mize. «Es ist nicht nur ein Angriff auf die Post. Es ist ein Angriff auf die Demokratie.»

Was rät er den Wählern, die nicht drei Stunden in der Schlange stehen wollen?

«Unser Aufruf lautet: Schickt die Unterlagen sofort raus, damit sie tatsächlich rechtzeitig ankommen. Eine Woche vor der Wahl – das ist zu spät. Macht es jetzt», sagt er eindringlich, und es klingt kurz wie eine Frage von Leben und Tod.

Immer mehr Menschen treffen an diesem Dienstag vor dem Postamt in Southfield ein, Kongressabgeordnete kommen hinzu, Postangestellte, Bürgerinnen und Bürger. Sie wirken verstört, wie nach einem Anschlag, laufen durcheinander, versuchen, sich gegenseitig zu trösten und zu motivieren. Die Wahl ist in Gefahr, das höchste Gut.

Der Präsident als Sadist

Southfield, Michigan. Orte wie dieser sind jetzt Schauplätze für den Kampf für die Demokratie. Vor Ort ist auch Rashida Tlaib, Kongressabgeordnete der Demokraten. Sie ist in diesen Jahren so etwas wie die Lieblingsfeindin des Präsidenten geworden. Trump hat viele Frauen angegriffen – Nancy Pelosi («verrückt»), die Chefin von General Motors («eklig»), die Komikerin Rosie O’Donnell («dickes Schweinegesicht»). Er hat für seine Sexaffären Schweigegelder zahlen lassen, und er hat Witwen gesteckt, dass ihre verstorbenen Männer in der Hölle schmoren.

Er erinnert manchmal eher an einen Sadisten als an einen Präsidenten. Zur Strategie eines Autokraten, so legt es die Autoritarismus-Forscherin Erica Frantz dar, gehören nicht bloss Attacken auf die Presse, auf Ausländer und Minderheiten, sondern auch auf politische Gegner, eine Art Dämonisierung, die sie auch für andere zu Zielscheiben macht.

«Trump versucht buchstäblich, unsere Demokratie zu kapern und die Stimmabgabe zu blockieren. Er weiss: Wenn die Wahlbeteiligung hochgeht, verliert er.» Rashida Tlaib, Kongressabgeordnete

Für niemanden gilt das so sehr wie für Rashida Tlaib, die von Trump aufgefordert wurde, dorthin zurückzugehen, wo sie herkomme – in Anspielung auf ihre Religion, den Islam.

«Ich komme aus Michigan», sagt sie, als sie vor dem Postamt steht. Angst hat Tlaib nicht vor Trump, obwohl sie Morddrohungen erhält – «nur eine tote Muslimin ist eine gute Muslimin». Die Angriffe auf ihre Person kann sie ertragen, nicht aber die Angriffe auf die Demokratie. «Es handelt sich um leibhaftigen Faschismus», sagt sie. «Trump versucht buchstäblich, unsere Demokratie zu kapern [...] und die Stimmabgabe zu blockieren [...] Er weiss: Wenn die Wahlbeteiligung hochgeht, verliert er.»

Tlaib spricht ruhig und bedacht, anders als Mize und die anderen um sie herum. Sie hat Trump lang genug aus der Nähe erlebt. Man müsse am Wahltag auf alles vorbereitet sein. «Die Staaten organisieren zwar die Wahlen über die Beamten in den Wahlkreisen, aber er kontrolliert die Bundesbehörden.»

Einen solchen Angriff auf die Demokratie habe Amerika in der Geschichte noch nie erlebt, sagt sie. «Mein 15-jähriger Sohn weist mich darauf hin, dass wir gerade einen historischen Moment erleben, etwas, was in Europa schon länger geschieht, in Ungarn und Polen. Die Wählerunterdrückung ist am stärksten in schwarzen Vierteln und im Süden. Das hat es schon immer gegeben, aber jetzt findet es überall im Land statt.»

Methoden der Wählerunterdrückung

1200 Kilometer von Michigan entfernt, im Norden des Staates Georgia, überlegt Michelle Cofer, 40, wie sie das Spektakel namens Wahl dieses Mal angeht. Drei Stunden hat sie bei den letzten Midterm-Wahlen in der Schlange angestanden. Drei Stunden, in denen viele Wähler entmutigt nach Hause gingen. In denen sie sich fragte, warum es in ihrem Wahllokal, wo viele Afroamerikaner wählen, so wenige Wahlhelfer gibt. Schliesslich kam sie an die Reihe. Man sagte ihr, sie sei nicht mehr registriert. «Ich kann in meinen alten Wahlbezirk fahren», schlug sie vor. Nein, sie solle provisorisch mal ihre Stimme abgeben.

Im Anschluss an die Wahl forschte sie bei den Wahlämtern nach. Wurde zunächst abgewiesen. Forschte weiter. «Jeder andere hätte schon aufgegeben», erzählt die Finanzberaterin am Handy während einer Fahrt zu einem Kunden. Sie fand heraus: Ihre Stimme, abgegeben in einem mehrheitlich republikanischen Wahlkreis, zählte wie Tausende andere nicht. Mehr als 300’000 Wähler löschte der Staat Georgia aus den Wahlregistern, weil sie nicht mehr aktuell seien.

Wählerunterdrückung zeigt sich in vielen Facetten. In Georgia, wo Maschinen nicht funktionieren und Wahlhelfer nicht auftauchen. In Wisconsin, wo Trump mit nur 22’000 Stimmen Vorsprung gewann, sollen mehr als 230’000 Wähler, die ihre Registrierung innerhalb von 30 Tagen nicht erneuert haben, von den Listen gestrichen werden – vor allem Schwarze. In vielen Bundesstaaten haben Republikaner Wahlbezirke so zugeschnitten, dass die Demokraten keine Chance auf einen Sieg mehr haben, der Vorgang heisst Gerrymandering – Wahlkreisschiebung.

«Der Präsident versucht, Zweifel zu säen bei dem wichtigsten demokratischen Recht, das wir haben.» Michelle Cofer, Stimmbürgerin aus Georgia

Michelle Cofer geht in ihrer Kleinstadt Duluth von Tür zu Tür und motiviert die Menschen, zur Wahl zu gehen – als handelte es sich um eine Heldentat und nicht um die Wahrnehmung eines demokratischen Rechts.

«In diesem Jahr haben viele Angst», sagt Cofer. Trump habe seine Anhänger angewiesen, vor Wahllokalen für Ordnung zu sorgen. Manche werden es mit Waffen tun.

«Viele von uns sind ohnehin verwirrt. Ich zum Beispiel habe gerade Post bekommen mit der Aufforderung, einen Bogen auszufüllen, dann müsse ich nicht mehr zum Wahllokal gehen. Gerade die Millennials, die ich kenne, fühlen sich abgeschreckt. Sie denken: Wählen ändert ja sowieso nichts. Aber natürlich ändert es etwas. Der Präsident versucht, Zweifel zu säen bei dem wichtigsten demokratischen Recht, das wir haben.»

Die wahre Gefahr: Justizminister William Barr

Barbara McQuade, Juraprofessorin an der University of Michigan, glaubt nicht, dass Trump die Wahl manipulieren kann. Aber sie befürchtet, dass er sich als Sieger ausruft, bevor alle Briefwahlstimmen ausgezählt sind. Die Juristin sagt im Interview in Warren, einem Vorort von Detroit, wenn der Ausgang ihm nicht den Sieg bringen sollte, könne Trump von Wahlbetrug sprechen. Dann würde Justizminister Barr Ermittlungen übernehmen und die Schlüsselrolle erhalten.

McQuade, 55, gehört zu den Spitzenbeamtinnen und -beamten, die von Trump in einer Säuberungsaktion geschasst wurden – in ihrer Funktion als Bundesstaatsanwältin. Zu seinen Opfern zählen auch MinisterInnen, WhistleblowerInnen, FBI-BeamtInnen, ehemalige Generäle, die es wagten, eine abweichende Meinung zu vertreten oder Amtsmissbrauch zu melden.

Vor allem mit den Themen Korruption, nationale Sicherheit und Wirtschaftskriminalität hatte Barbara McQuade es zu tun – Felder, auf denen sie Trump und seinen Spezis hätte gefährlich werden können. In ihren Augen ist die grösste Gefahr für die Demokratie nicht Wahlbetrug, sondern Justizminister William Barr.

«Er hat nicht nur in den Fällen von Roger Stone und Michael Flynn interveniert», Trumps Kumpeln. «Er hat auch die Befehle zum Angriff auf Demonstranten am Lafayette Square gegeben. Er agiert eher wie ein persönlicher Anwalt des Präsidenten als wie der Anwalt des Volkes.»

Barr ist so etwas wie die dunkle Kraft hinter Trumps Frontalangriff auf die Demokratie.

«Trump sieht sich nicht als Präsident, sondern als Boss. Den Unterschied versteht er nicht.» Barbara McQuade, Jus-Professorin

«Trump hat eine deutlich andere Sicht auf die Präsidentschaft als jene, die wir noch in der Schule lernten – nämlich dass der Präsident einer von uns ist, nur eben in einer Führungsposition. Trump hingegen sieht sich als Boss. Den Unterschied versteht er nicht. Ob er ein Autokrat ist, weiss ich nicht. In jedem Fall wehrt er sich gegen jede Kontrolle, diesen so wichtigen Baustein einer jeden Demokratie.» Wird er wiedergewählt, befürchtet sie, brechen alle Dämme. «Dann wird er die Präsidentschaft vor allem nutzen, um persönlich Profit zu machen. Dann werden wir Machtmissbrauch hoch zehn sehen.»

Botschafter Ryan Crocker hat für alle Präsidenten gearbeitet, für Republikaner und Demokraten – seit den Zeiten Ronald Reagans. 37 Jahre lang war er Diplomat für die USA, ständig an den Brennpunkten, er musste sich mit Saddam Hussein abgeben, mit den Taliban und Ayatollah Khomeini. Sein Freund George W. Bush nannte ihn Amerikas «Lawrence of Arabia».

Crocker, 71, ist noch immer ständig im Einsatz in Sachen Diplomatie. Und bis vor Kurzem sass er auch im Aufsichtsrat von Voice of America, dem Radiosender mit 340 Millionen Hörern, der während der Nazizeit den Deutschen unzensierte Nachrichten brachte und heute den Menschen in China und Russland. «Ich bin politisch ein Independent», erklärt er. «Ich habe nur eine einzige Devise: Mach es richtig.»

So traf es ihn wie ein Schock, dass er vor wenigen Wochen abgesetzt wurde – wie alle im Aufsichtsrat. Und schlimmer noch: An die Spitze wurde Michael Pack gesetzt, ein Kumpel von Trumps ehemaligem Chefideologen Steve Bannon. Und am schlimmsten: Aus Voice of America, diesem seit mehr als 78 Jahren unparteiischen Sender, diesem Aushängeschild der USA, machen die Neuen jetzt Voice of Trump, einen Propagandasender.

«Wir wissen, dass alle gegen diese Neuausrichtung sind: das State Department und selbst die Republikaner im Senat. Aber die Direktive kommt direkt aus dem Weissen Haus», sagt Crocker. Und zwar von Stephen Miller, so vermutet er, Trumps nationalistischem Vordenker.

Flugzeuge voller Gangster

«Trump arbeitet sehr hart daran, ein autoritärer Herrscher zu werden», sagt Ryan Crocker, der alles andere als ein Linker ist. «Die grosse Frage wird sein, ob ein Präsident die Basis unserer Demokratie fundamental verändern kann. Es ist höchst gefährlich, wenn er das Militär gegen friedliche Demonstranten einsetzt, um ein Wahlkampffoto zu machen – so etwas haben wir in diesem Land nie zuvor gesehen. Die Frage ist, wie lange die Republikaner das noch mitansehen wollen.»

Früher ging es um die Amerikanisierung der Welt. Jetzt geht es um die Orbanisierung Amerikas. Je näher die Wahl rückt, desto stärker verbreitet Trump Verschwörungstheorien. Vorige Woche warnte er vor Flugzeugen «voller Gangster in schwarzen Uniformen». Er sprach verschwörerisch von Leuten aus «dunklen Schatten», die Joe Biden steuerten. Er schürte Ängste wie einst der Ku-Klux-Klan und warnte weisse Frauen in den Vorstädten vor der Invasion von Afroamerikanern.

Jason Stanley, Philosophieprofessor an der Yale University, Experte für Faschismus, hat sich ausgiebig mit Trump befasst und von Anfang an Elemente von Faschismus beobachtet. Wie Trump Verschwörungstheorien über Obamas Geburtsort verbreitete und damit über Rassismus seinen Einstieg in die Politik fand. Wie er am Tag der Verkündung seiner Kandidatur Ausländer als Vergewaltiger und Mörder bezeichnete.

Da läuteten bei Stanley, der viele Mitglieder seiner Familie im Holocaust verloren hat, die Alarmglocken. «Wir glauben, dass so etwas hier bei uns nicht passieren kann», sagt er. «Aber wenn es in Deutschland passieren konnte, dann auch hier.»

«Wir glauben, dass so etwas hier bei uns nicht passieren kann. Aber wenn es

in Deutschland passieren konnte, dann auch hier.» Jason Stanley, Philosophieprofessor in Yale

Stanley, der lange Zeit in Deutschland gelebt hat, ist auf dem Weg zu einem Radiostudio in Manhattan. Er ist zurzeit sehr gefragt. Schon 2018 hat er ein Buch über den Faschismus der Trump-Jahre geschrieben. «Das wichtigste Argument der Kritiker gegen mich war: Es gibt keine Gleichschaltung. Es gibt keine Miliz», sagt er. «Aber gerade haben wir einen Parteitag der Gleichschaltung gesehen, einen reinen Persönlichkeitskult. Nun versucht Trump, eine faschistische Miliz zu schaffen, und verteidigt den Milizionär Kyle Rittenhouse, der in Kenosha mutmasslich zwei Demonstranten erschoss.»

Stanley sieht noch viele andere Angriffe auf die Demokratie: die Ausschaltung von Andersdenkenden in den Ministerien, die Attacken gegen die Medien. «Faschismus verläuft in jedem Land anders. Der deutsche Faschismus unterschied sich auch vom italienischen.»

Ist Trump also ein Faschist?

«Das ist die falsche Frage. Wenn er faschistische Taktiken benutzt und eine faschistische Politik verfolgt, ist es egal, was er im Herzen denkt.»

Aber ist er so klug, dass er eine faschistische Politik entwerfen kann?

«Auch das ist die falsche Frage. Faschisten agieren oft eher wie Mafiabosse. Wie brillant musst du sein, um Mafiaboss zu sein? War Idi Amin ein Genie? Oder Al Capone? Trump versucht sich am Faschismus. Und er hat ziemlichen Erfolg.»

Mit dem Sturmgewehr gegen die Demokratie

Wenn Donald Trump stolz von seinen treuen Unterstützern in den Strassen spricht, auf den Protestmärschen und beim Erstürmen des Parlaments in Michigan, dann meint er auch Milizionäre wie Phil Robinson, 43, drei Kinder, langer Bart, ausgerüstet mit einem Sturmgewehr AR-15, mit Handschellen, einer Pistole und Metallplatten – mit «25 Pfund Militärmontur», bereit für jede Schlacht.

«Ich kann auch noch meine Glock holen, meine österreichische Waffe», sagt Robinson und geht mit schweren Schritten ins Flachdachhaus seiner Tante im kleinen Dorf Plainwell mitten in Michigan. Er selbst wohnt tief im Wald, an einem geheimen Ort, einer Ranch, 37 Acres, mit eigener Schiessanlage, wo er mit den vierzehn Mitgliedern seiner «Michigan Liberty Militia» Militärübungen durchführt. «Für den Kampf in den Städten, gegen Plünderer, Chaoten und radikale Linke.»

«Wir sind bereit für die Schlacht»: Phil Robinson, Mitglied der «Michigan Liberty Militia» Foto: Jan Christoph Wiechmann

Robinson ist kein weisser Nationalist, so sagt er. Er sei auch nicht gegen die Demokratie, er wolle nur sicherstellen, dass kein Chaos herrsche in den Strassen. Deswegen ist er – schwer bewaffnet – in die Hauptstadt Lansing gefahren und hat sie mit Tausenden anderen aus Protest gegen die Corona-Beschränkungen lahmgelegt. Deswegen überlegt er, nach Kenosha oder Portland zu fahren, um den Feinden Präsident Trumps Paroli zu bieten.

«Wir sind bereit für die Schlacht. Wir wollen zeigen, dass wir es ernst meinen. Man muss erst mal wagen, sich uns in den Weg zu stellen.»

Amerikanische Milizionäre sprechen seit Jahren nicht mit Journalisten, die sie – ebenso wie Trump – für «Feinde des Volkes» halten. Robinson aber glaubt, dass es ihm dient, seine Version zu verbreiten. Er hat schon mit dem «New Yorker» gesprochen, mit der «Washington Post» und «super – jetzt auch mit Europa». Das ist die Frage. Gibt man ihnen ein Forum? Oder zeigt man auf, welche Typen für den Präsidenten in den Kampf ziehen?

Robinson führt an ein Kriegerdenkmal im Ort, 3800 Einwohner, seine Inspiration. Dort sind Teile der Verfassung in Stein gemeisselt. «Eine bewaffnete Miliz ist notwendig für die Sicherheit eines freien Staates», liest er vor. «Das Recht, Waffen zu tragen, darf nicht beschränkt werden.» Er blickt herausfordernd. Milizen sind tatsächlich nicht verboten. «Wir halten uns bereit, um das Volk zu verteidigen», erklärt er. «Wir sehen uns als Abschreckung. Mein Sheriff hat mir gesagt: Ihr seid unsere letzte Verteidigungslinie.»

Es klingt nicht gerade beruhigend, wenn ein Sheriff so was sagt. Und noch einmal beunruhigender angesichts von 300 Schüssen pro Minute, die Robinson aus seiner AR-15 abfeuern kann.

Als Robinson mit seinen Kameraden gegen die Corona-Restriktionen demonstrierte, feuerte Trump sie auf Twitter mit den Worten an: «Liberate Michigan», befreit Michigan. Wenn sie als ausserstaatliche «Ordnungshüter» auf Demos auftauchen, verteidigt Trump die martialischen Truppen als «meine Unterstützer», wie kürzlich in Portland.

Trump nennt das «friedliche Proteste», und doch sind sie Teil seines unheimlichen Plans für die verbleibenden zwei Monate Wahlkampf: Chaos, Zuspitzung, Unruhen. «Je mehr Chaos, desto besser», wie seine damalige Beraterin Kellyanne Conway während des Parteitags Ende August zugab.

Es ist Trumps Strategie, um die Wahl doch noch zu gewinnen: Chaos provozieren, um das Chaos zu bekämpfen und sich dann als Herrscher über das Chaos zu feiern.

Es klingt irgendwie bekannt.