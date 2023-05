Grosser Faktencheck – Ist Teilzeitarbeit wirklich das Schmarotzertum der Privilegierten? Studierte würden immer weniger arbeiten und auf Kosten der Geringverdiener profitieren, kritisieren zunehmend Politikerinnen und Wirtschaftsvertreter. Wir überprüfen die kontroversesten Behauptungen. Simone Luchetta Alexandra Aregger Marc Brupbacher

Fachkräftemangel, Zuwanderung, Pensionierung der Babyboomer – der Arbeitsmarkt erlebt eine der massivsten Umwälzungen der letzten Jahrzehnte. Dabei ist vor allem ein Trend zum Reizthema geworden: die Teilzeitarbeit. Teilzeitarbeit bedeutet laut Definition des Bundesamts für Statistik, dass Personen in einem Pensum von weniger als 90 Prozent arbeiten.

Renommierte Ökonomen kritisieren, Teilzeitarbeitende lägen der Allgemeinheit auf der Tasche. Bereits wollen gewisse Politikerinnen Subventionen für Personen mit Teilzeitpensum kürzen.

Diese Redaktion schlüsselt die gängigsten und kontroversesten Behauptungen unter Beizug von Fachpersonen auf.

Die Menschen in der Schweiz arbeiten immer weniger

«Schweizer arbeiten nur noch 31 Stunden pro Woche», titelte kürzlich die «SonntagsZeitung». Im Jahr 1990 seien es noch 42 Stunden gewesen. Die Pendlerzeitung «20 Minuten» schrieb von der «Generation Arbeitsverweigerung». Der Ökonom Christoph Schaltegger sagte in der NZZ: «Das Arbeitsethos erodiert.»

Dass wir weniger arbeiten, ist korrekt. Unsere Väter arbeiteten mehr als wir, vor allem weil sie weniger Ferien hatten. Heute verbringen wir im Job im Durchschnitt zehn Stunden weniger pro Woche.

Aber: Bei besagten 31 Stunden handelt es sich um die durchschnittlichen Arbeitsstunden pro erwerbstätige Person. Sie sagen isoliert betrachtet wenig darüber aus, wie viel in der Schweiz tatsächlich gearbeitet wird. Mindestens so wichtig ist die Frage, wie hoch der Anteil der Personen ist, die überhaupt am Arbeitsmarkt teilnehmen.

Auskunft darüber gibt die Erwerbsquote. Die Erwerbsquote in Vollzeitäquivalenten (VZÄ) gibt an, wie viele Vollzeitstellen sich auf die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter verteilen. Diese Quote, die dem durchschnittlichen Arbeitspensum entspricht, ist in der Schweiz in den letzten Jahren gestiegen – von 70 Prozent im Jahr 2010 auf 71,9 Prozent 2022.

Zwar gibt es seit 2021 einen leichten Rückgang. Gemäss Daniel Kopp, Arbeitsökonom der Konjunkturforschungsstelle an der ETH Zürich (KOF), lässt sich daran aber keine Trendwende festmachen: «Gerade bei der Diskussion um Teilzeittrend und Arbeitszeit geht es ja um längerfristige Entwicklungen.»

Der Grund für die langfristige Entwicklung ist, dass immer mehr Frauen einem Erwerb nachgehen. Weil viele davon im Teilzeitpensum arbeiten, führt dies dazu, dass die durchschnittlichen Arbeitsstunden pro erwerbstätige Person abnehmen. Das erklärt den besagten Rückgang von 42 auf 31 Wochenstunden.

«Das ist per se kein Problem, denn das Arbeitsangebot erhöht sich, wenn jemand, der vorher nicht gearbeitet hat, nun 40 Prozent arbeitet. Vielmehr ist die Entwicklung Ausdruck der erfolgreichen Integration der Frauen in den Arbeitsmarkt», sagt Kopp.

«Dass immer mehr Teilzeit gearbeitet wird, heisst nicht, dass insgesamt weniger gearbeitet wird.» Daniel Kopp, Ökonom KOF

Man beobachte zwei gegensätzliche Trends, so Kopp: Frauen sind häufiger erwerbstätig und erhöhen ihre Teilzeitpensen, Männer reduzieren ihre Erwerbsarbeit etwas und arbeiten häufiger Teilzeit. «Dass immer mehr Teilzeit gearbeitet wird, heisst nicht, dass insgesamt weniger gearbeitet wird, sondern ist Ausdruck einer langsamen Umverteilung von Arbeit zwischen den Geschlechtern», so Kopp.

Ein zweiter Indikator des BFS stützt den Befund. So stieg die jährliche Arbeitszeit pro Person im erwerbsfähigen Alter von 1275 Stunden im Jahr 2010 auf 1287 Stunden im Jahr 2019. Das ist ein Plus von 12 Stunden oder rund 1,5 Arbeitstagen.

Der Einbruch in den Jahren 2020 und 2021 hängt laut Daniel Kopp vor allem mit den ausgefallenen Arbeitsstunden aufgrund von Kurzarbeit während der Covid-Pandemie zusammen. Für 2022 liegen noch keine Zahlen vor.

Fazit: Die Schweizerinnen und Schweizer arbeiten insgesamt nicht weniger als früher.

Der Teilzeittrend verschärft den Fachkräftemangel

Verschiedentlich war zu lesen, dass der Trend zu mehr Teilzeitpensen den Fachkräftemangel verschärfe, unter anderem im kürzlich veröffentlichten «Massnahmenplan gegen Fachkräftemangel» des Arbeitgeberverbands.

Sicher ist: Immer mehr Männer arbeiten Teilzeit, ob mit oder ohne Kinder.

Ob Teilzeitarbeit den Fachkräftemangel verschärft oder nicht, ist aber unklar: Wenn die gleiche Anzahl an Personen weniger arbeitet, wird der Fachkräftemangel verstärkt. Wenn jedoch durch die Möglichkeit zur Teilzeitarbeit mehr Menschen am Arbeitsmarkt partizipieren, kann Teilzeitarbeit sogar den Arbeitskräftemangel lindern.

«Die Frage lässt sich nicht endgültig beantworten, doch die Daten stützen eher die zweite Hypothese», sagt KOF-Ökonom Kopp. Die steigende Erwerbsquote der Frauen und die durchschnittlich höheren Teilzeitpensen hätten dazu geführt, dass die Bevölkerung im Durchschnitt ein höheres Arbeitspensum aufweise als vor 10 oder 20 Jahren. Dies sehe man an der gestiegenen Erwerbsquote.

Der Teilzeittrend schadet der Wirtschaft

Mitunter wird in der Diskussion suggeriert, der «Dolce-Vita-Lifestyle» (NZZ) schade dem Wohlstand. Wirtschaftsprofessor Reiner Eichenberger und Ökonomin Patricia Schafer fragen etwa in der «Weltwoche»: «Wie können wir die durch das Steuersystem verursachte Teilzeitarbeit, die auf den Wohlstand drückt, mindern?» Werde das Arbeitspotenzial nicht ausgeschöpft und würden dadurch Steuern eingespart, habe das volkswirtschaftliche Folgen.

Dafür gibt es laut Experten keine Beweise. Letztlich gehe es hier um persönliche Einschätzungen, sagt Ökonom Daniel Kopp von der KOF. Insgesamt werde nicht weniger gearbeitet, die Arbeit werde einfach anders aufgeteilt. «Warum das schlecht für die Wirtschaft sein soll, wenn mehr Frauen im Arbeitsmarkt sind und Männer dafür etwas weniger arbeiten, erschliesst sich mir nicht.»

«Es ist möglich, dass die Unternehmen ihre Arbeitsprozesse etwas anpassen müssen, wenn mehr Personen mit etwas geringeren Pensen arbeiten statt wenige Personen mit sehr hohen Pensen», sagt Kopp. Aber es gehöre zum Unternehmertum dazu, sich neuen Gegebenheiten anzupassen.

Simon Wey, Chefökonom des Schweizerischen Arbeitgeberverbands, urteilt ähnlich. Es sei volkswirtschaftlich gesehen besser, wenn mehr Väter Teilzeit arbeiteten – dafür Mütter ihre Pensen erhöhten und stärker am Arbeitsmarkt teilnehmen könnten statt in Minipensen wie bisher. «Damit gewinnen wir insgesamt. Grundsätzlich sind wir jedoch an hohen Arbeitspensen interessiert.»



Nur und immer mehr Gutgebildete können sich Teilzeit leisten

Der Arbeitgeberverband schrieb jüngst in einem Positionspapier, dass sich die Ausbildung von teuren Akademikerinnen und Akademikern immer weniger lohne, da diese vermehrt in «Minipensen» Teilzeit arbeiten würden.

Eine Behauptung, die in den vergangenen Wochen auch andere Wirtschaftsvertreterinnen in ähnlicher Form geäussert haben – darunter Bildungsökonom Stefan Wolter. Gegenüber der «SonntagsZeitung» sagte er bezüglich Gutgebildeter in Teilzeitpensen: «Anders als die Kassiererin können sie es sich schlicht leisten.»

Die Daten zeigen ein anderes Bild: Das durchschnittliche Arbeitspensum von Personen mit Ausbildung auf Tertiärstufe (Universität, Fachhochschule, höhere Berufsbildung) hat sich im Zeitraum von 2010 bis 2022 kaum verändert, wie eine exklusive Datenauswertung des Bundesamtes für Statistik für diese Redaktion zeigt. Vor zwölf Jahren betrug das durchschnittliche Pensum 83 Prozent, heute sind es 82 Prozent.

Weniger gut ausgebildete Personen mit obligatorischer Schulzeit (Sek I) und Berufs- und Mittelschule (Sek II) arbeiten durchschnittlich in deutlich tieferen Pensen (55 Prozent und 70 Prozent). Kaum verändert hat sich auch der tiefe Anteil der Pensen unter 50 Prozent von Universität- oder Fachhochschulabgängerinnen: von 9,2 Prozent im Jahr 2012 auf 9,5 Prozent 2022.

Betrachtet man die Quote der Teilzeitbeschäftigten nach Berufshauptgruppen, zeigt sich auch dort: Teilzeit ist kein Privileg nur für die Gutverdienenden. Mit rund 53 Prozent ist die Quote bei den Hilfsarbeitskräften am höchsten, gefolgt von Dienstleistungsberufen oder Verkäufern (51 Prozent).

Ingenieurinnen oder Naturwissenschaftler weisen eine Teilzeitquote von 42 Prozent auf. Die wenigsten Teilzeitangestellten finden sich in Handwerks- und verwandten Berufen, die deutlich mehr Männer als Frauen ausüben.

Was die Statistik nicht berücksichtigt, ist, inwiefern die Stellen nur im Teilzeitpensum ausgeschrieben sind, es quasi «unfreiwillige» Teilzeitarbeit ist.

Klar ist dennoch: Von immer mehr «Minipensen» kann bei Akademikerinnen und Akademikern nicht die Rede sein.

Wer Teilzeit arbeitet, ist nach der Pensionierung eher auf Unterstützung angewiesen

Arbeitnehmenden im Teilzeitpensum wird gern vorgeworfen, weniger Geld für die eigene Vorsorge einzuzahlen. Der einflussreiche Ökonom Bruno S. Frey kritisierte in den Tamedia-Zeitungen: «Es sind aber dieselben, die wenig gearbeitet haben, die dann nach der Pensionierung wieder mehr Unterstützung wollen, weil ihre Vorsorge schmal ist.»

Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) sagt auf Anfrage, es gebe keine konkreten Zahlen, die aufzeigten, ob Personen im Teilzeitpensum eher Ergänzungsleistungen bezögen als jene, die Vollzeit arbeiteten. Die Statistik liefert keine Informationen über den Beschäftigungsgrad der Personen. Und auch nicht, wie sich das Pensum im Verlauf des Lebens verändert. Zudem hängen die Leistungen vom Haushalt ab, so das BSV. «Das Einkommen eines Partners oder einer Partnerin entscheidet mit, ob ein Anspruch auf Ergänzungsleistungen besteht.»

Diese Behauptung lässt sich also nicht überprüfen.

