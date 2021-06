Unwetter in der Region Thun/Thunersee – Ist nun das Gröbste bald vorbei? Meteorologen rechnen mit weiteren Gewittern, die aber vermutlich nicht mehr so stark ausfallen werden. Bruno Petroni UPDATE FOLGT

Montagnachmittag: Die Gewitter künden sich über dem Thunersee an. Foto: Bruno Petroni

Die heftigen Regen- und Hagelschauer der letzten zwei Tage sorgten vielerorts im Berner Oberland für geflutete Keller und Schäden.

Derweil kann Niklaus Götti, der stellvertretende Leiter von Stadtgrün in Thun auf Anfrage bestätigen, dass in seinem Betrieb keine Schäden bekannt sind. Schlimmer sehe es an seinem eigenen Wohnort in Wattenwil aus, wo auch er selber betroffen worden sei.

Grossteil der Ernte zerstört

Ebenfalls in Wattenwil beklagt die Landwirtin Ursina Steiner einen Ernteausfall von mindestens 80 Prozent. Wie die Bäuerin dem Blick gegenüber berichtete, sind sämtliche Gurken, Tomaten, Äpfel vom Unwetter zerschlagen und zerfleddert worden. Trotzdem versuche sie optimistisch zu bleiben. Dank der Viehwirtschaft und eines Cateringbetriebs stehe sie trotz des Ernteausfalls nicht gerade vor dem Nichts: «Wir versuchen, das Beste aus der Situation zu machen», sagt Steiner. «Wir arbeiten mit der Natur, solche Dinge können passieren. Nun müssen wir vorwärts schauen.»