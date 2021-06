Kolumne «Nachspiel» – Ist Milch nicht für die Menschen gedacht? Der weisse Saft wird mit der Hafermilch-Werbung einmal mehr zur Metapher – und im nächsten Jahr sogar zum Titel der Biennale Venedig. Meinung Ewa Hess

Ganz klassisch, «Dienstmagd mit Milchkrug» von Jan Vermeer (1632–1675). Foto: Interfoto

Wie Milch, aber für Menschen gemacht. Mit diesem Spruch macht ein schwedischer Hafermilch-Hersteller Kasse. Toni Petersson, der Chef der Firma, präsentierte den Slogan sogar selbst – in einer Werbeunterbrechung des Superbowl-Turniers. Er sang «mit wahrem Gefühle und falscher Stimme», wie das der deutsche Dichter Heine einst formulierte. Kostenpunkt der Werbeplatzierung: 5,5 Millionen Dollar. Gegenwärtiger Stand der Oatly-Aktie: 26 Dollar (9 Dollar mehr als im Mai, als das Start-up an die Börse ging).

Aber was heisst das eigentlich: «It’s like milk, but made for humans?» Lesart 1: Die Kuhmilch ist – im Gegensatz zur Hafermilch – nicht für die Menschen gemacht, ihnen darum auch nicht zuträglich. Lesart 2: «Gemacht» ist die Kuhmilch für Kälber, denen wir sie fies vom Euter klauen. Fazit: Nur das Trinken der schwedischen Haferkorn-Suspension kann uns von der Kuhmilchsünde befreien.