Elternfrage zu Selbstmordgedanken – Ist meine Tochter suizidgefährdet? Bei Kindern die Schwere einer Traurigkeit einzuschätzen, ist nicht einfach. Elternberaterin Daniela Melone sagt, worauf zu achten ist – und wo Sie Hilfe finden. Daniela Melone

Schmerzhafte Frage, unerträgliche Antwort: Das Kind hinsichtlich möglicher Selbstmordabsichten zu befragen, braucht Mut. Illustration: Benjamin Hermann

Liebes Mamablog-Team, mein Mann und ich haben uns vor rund sieben Monaten getrennt, was unter anderem dazu geführt hat, dass wir in ein anderes Quartier gezogen sind. Unsere Tochter (11 Jahre) pendelt seither zwischen beiden Wohnungen hin und her – wohnt circa vier Tage die Woche bei mir und drei bei ihrem Vater. Leider musste sie aufgrund der Trennung auch die Schule wechseln, was wir ihr eigentlich gerne erspart hätten. Seit ein paar Wochen nun stellen mein Ex-Partner und ich bei ihr fest, dass sie sich immer mehr von uns zurückzieht, sich kaum mehr mit ihren Freundinnen trifft und auch selten mehr malt, was sie immer sehr gerne getan hat. Ich mache mir grosse Vorwürfe und auch Sorgen. Ist unsere Tochter vielleicht suizidgefährdet? Und sollen wir sie direkt darauf ansprechen? Leserfrage von Nicole