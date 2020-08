Faktencheck – Ist Loredanas neuster Hit abgekupfert? «Geh dein Weg» hat Millionen Streams gesammelt und chartete entsprechend hoch. Bloss: Die Refrainmelodie kommt vielen Fans bekannt vor. Wir haben nachgeforscht. Martin Fischer

Visuell an die 1990er angelehnt: Die Schweizer Rapperin Loredana beim Dreh zu ihrem neusten Musikvideo in Luzern. Foto: Loredana via Instagram

Die Diskussion

Nach 13 Sekunden setzt Loredana im Song «Geh dein Weg», den sie zusammen mit den Rappern KC Rebell und Summer Cem eingespielt hat, zum Hook an. Und gleich ist klar: Diese Melodie klingt vertraut. Destiny’s Childs «Say My Name» wurde 1999 mit einer zumindest sehr ähnlichen Tonfolge zum Welthit – Loredana setzt in ihrem Song mit KC Rebell und Summer Cem jedoch eigene, deutsche Lyrics ein. «Geh dein’ Weg, geh dein’ Weg / Erst sagst du, du brauchst mich / Und danach, ‹du taugst nichts› / und das tut mir weh», lautet der Text. Der weltberühmte Refrain von Destiny’s Child geht so: «Say my name, say my name / If no one is around you / Say ‹Baby, I love you› / If you ain’t running game.»

Auf Youtube haben sich in den Kommentaren über 34’000 Wortmeldungen zum Song angesammelt, zahlreiche behaupten: Die Refrainmelodie sei abgekupfert. «Das ist eine Kopie», schreibt ein User. Ein anderer: «Sie hätten den Song gleich ‹Say My Name› nennen können.» Die Diskussion fand parallel auch unter dem Video zu Destiny’s Childs «Say My Name» statt, wo sich plötzlich deutschsprachige Kommentare häuften. Einer der meistgelikten Beiträge: «Liebe Destiny’s Child. Im Namen Deutschlands, es tut mir leid, was mit eurer Melodie passiert ist. Wir entschuldigen uns für das Verhalten der deutschen Rapindustrie.»

Auf Youtube hat Loredanas aktuelle Single seit Release 6,6 Millionen Streams geholt, auf Spotify kommen noch einmal 10,7 Millionen dazu – der Song ist längst ein Hit. Doch die Frage bleibt: Baut der Erfolg auf Ideen anderer Künstlerinnen auf?

Die Registrierung

Loredana Zefi ist als Künstlerin nicht bei der Schweizer Urheberrechtsgesellschaft Suisa als Mitglied angemeldet, sondern bei der deutschen Schwestergesellschaft Gema. «Geh dein Weg» ist im Online-Repertoire der Gema seit kurzem registriert. Dort werden Loredana und die beiden Rapper als Textautoren ausgewiesen, als Komponisten vier Songwriter und Produzenten, die mit den Rappern schon mehrfach zusammengearbeitet haben. Die Verlagsrechte liegen bei vier deutschen Musikverlagen.

Loredana, KC Rebell und Summer Cem sind als Textautoren ausgewiesen, die Rechte am Song liegen bei deutschen Verlagen. Foto: Screenshot Gema.de

Bei «Say My Name» von Destiny’s Child sind als Urheber die vier Bandmitglieder sowie drei Produzenten und Songwriter erfasst, als Label hält Columbia Records die Songrechte. Sie alle sind bei der Gema-Registrierung des Songs von KC Rebell, Summer Cem und Loredana nicht aufgeführt. Wem die Urheberrechte wirklich zustehen, wird durch die Datenbank jedoch nicht verbindlich festgelegt.

Die Einschätzung

Melodie und Rhythmus des Refrains von «Geh dein Weg» hätten durchaus Ähnlichkeiten mit «Say My Name», sagt Musikwissenschaftler Andres Pfister von der Suisa. «Im zweiten Teil der Hookline gibt es jedoch eine markante Abweichung, wodurch ‹Geh dein Weg› gegenüber ‹Say My Name› einen individuellen Charakter aufweist», so Pfister. Auch im harmonischen Unterbau unterscheidet sich der Deutschrap-Song vom US-Hit: «Am Schluss wechselt der Refrain von ‹Geh dein Weg› auf einen dominantischen Dur-Akkord. Dadurch entsteht eine chromatische Leittonlinie, die sich in der nächsten Phrase in den Grundton auflöst. Das gibt eine neue Färbung.»

Ausserdem würde bei einem Plagiatsvorwurf nicht allein die Melodie zählen: Auch Phrasierung, Groove und das Sounddesign der einzelnen Instrumente müssen berücksichtigt werden. «Im Popbereich ist die Instrumentierung immer häufiger ausschlaggebend. Gerade hier weichen die Produktionen von ‹Geh dein Weg› und ‹Say My Name› deutlich voneinander ab», so Musikwissenschaftler Pfister.

Letztlich müsste ein Gericht entscheiden, ob es sich hier um ein Plagiat handelt oder nicht. Musikrechtsexperte Poto Wegener betont, dass für den Schutz einer Sequenz der individuelle Charakter ausschlaggebend sei – und der sei schwer greifbar. Deshalb würden solche Fälle oftmals gar nicht erst bis vor den Richter gelangen, da sich die Parteien unter Ausschluss der Öffentlichkeit aussergerichtlich einigten. In der Schweiz sei ihm kein einziger Fall bekannt, der einen Plagiatsvorwurf behandelte, so Wegener. «Die zentrale Frage ist: Lohnt es sich überhaupt, vor Gericht zu gehen?»

Musikalische Zitate und Verweise sind auch Teil der westlichen Popkultur: Hier ist es seit Jahrhunderten verbreitete Praxis, dass Urheber Werke von anderen aufnehmen, darauf aufbauen und zu etwas Eigenem weiterverarbeiten – von der Musik über die bildende Kunst bis zur Architektur. «Schon Beethoven hat sich bei Melodien anderer Komponisten bedient, trotzdem gelten die Werke als seine eigenen», sagt Andres Pfister von der Suisa. Für den Schlagerbereich – im Grunde: Popmusik – hat der deutsche Wissenschaftler Peter Hanser-Strecker «nur» 4050 mögliche Kombinationen für Gesangsmelodien errechnet. Repetitionen sind bei der Fülle an Releases also unvermeidbar.

Das Fazit

Ist «Geh dein Weg» jetzt von «Say My Name» abgekupfert? Musikwissenschaftlich und rechtlich gesehen: eher nein. Denn: Der Musikologe der Suisa schreibt dem Stück eindeutig individuellen Charakter zu, der bei einer allfälligen Klage ausgewiesen und geltend gemacht werden könnte. Ein Gericht müsste letztlich die Frage beurteilen.