Leserreaktionen – «Ist im Nachhinein eine Kerze anzünden die bessere Lösung?» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem meldet sich Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg in einem Leserbrief zu Wort.

Heimbewohnerinnen und -bewohner können voraussichtlich mit ihren Liebsten Weihnachten feiern – sie müssen sich aber anschliessend in Quarantäne begeben. Foto: Adrian Moser

Zu «Grosseltern droht Quarantäne nach Weihnachtsbesuch»

Im Artikel mit dem reisserischen Titel wird unnötigerweise skandalisiert. Einer Institution macht es bestimmt keinen Spass, betagte Menschen zu isolieren. Die Massnahme hat einen ernsten Hintergrund und dient einzig und alleine dazu, die Bewohner und Bewohnerinnen zu schützen. Wenn auch nur eine Person das Coronavirus nach einer Weihnachtsfeier in ein Pflegeheim bringt, kann das verheerende Folgen haben. Unterstützung erhält die Institution in dieser Situation dann natürlich keine. Immer wieder ist zu lesen, die Risikogruppe müssten besser geschützt werden. Entsprechende Massnahmen zu ergreifen, ist dann aber offenbar doch zu viel. Ist im Nachhinein eine Kerze anzünden die bessere Lösung? Ja, die Bewohner und Bewohnerinnen leiden. Und ja, soziale Isolation schadet der Psyche. Aber eine andere Möglichkeit zum Schutz gibt es nicht. Und sie dürfen ja feiern gehen. Zum Schutz aller anderen Betagten werden sie danach einfach in Quarantäne gehen. Carmen Bucher, Münsingen

Leserbrief zu «Spitex-Mitarbeitende könnten Schnelltests durchführen»

Wie im Leserbrief von Urs Eymann, dem Präsidenten der Spitex Konolfingen, erwähnt, sind die Mitarbeitenden der Spitex eine sehr wichtige Stütze bei der Bewältigung der Corona-Pandemie. Es ist im Sinne der ganzheitlichen Gesundheitsversorgung, dass viele Aufgaben von ausgebildeten Gesundheitsfachleuten durchgeführt werden sollen. Gemäss Covid-19-Verordnung des Bundes gilt jedoch, dass Tests nur durch spezifisch geschultes Personal abgenommen werden dürfen. Wenn die Tests durch die Krankenkasse bezahlt werden sollen, braucht es eine ärztliche Indikation respektive eine ärztliche Verantwortung für die Testanordnung. Den Spitexorganisationen steht es frei, Zusammenarbeitsmodelle aufzustellen, so dass eine Testabnahme zuhause stattfinden kann, wenn ein Test angezeigt ist. Meine Direktion hat dies den Spitexverbänden bereits mehrfach mitgeteilt. Wichtig ist auch das Thema Impfen. Aus meiner Sicht muss es möglich werden, dass die Spitex eine aktive Rolle bei der Corona-Impfung übernimmt. Ich habe mich bereits verschiedentlich auf Bundesebene dafür eingesetzt und hoffe, dass dieses Thema rasch geklärt wird, so dass wir nicht nur breit testen, sondern auch breit impfen können. Ich danke den Mitarbeitenden der Spitex im Kanton Bern für Ihre wertvolle Arbeit für die Bevölkerung. Pierre Alain Schnegg (SVP), Gesundheitsdirektor des Kantons Bern

Zu «Bürgerliche sistieren Agrarreform»

Bei der Umsetzung der Agrar-Initiativen haben wir einen grossen Spielraum, wie die Umsetzung angenommener Verfassungsartikel in der Vergangenheit immer wieder zeigte. Hier den Teufel an die Wand zu malen, ist völlig übertrieben. Wenn ein Land in der Lage ist, in diesem Bereich eine Vorbildrolle einzunehmen, so ist es die reiche Schweiz. Alex Schneider, Küttigen

Zu «Neue Regeln prägen Konsumverhalten»

Im Artikel wird suggeriert, dass am Samstag, 12. Dezember im Vergleich zum Samstag, 5. Dezember 16 Prozent weniger Kunden mit Debitkarten in Schweizer Innenstädten verzeichnet wurden. Ich kann nicht glauben, dass ausgerechnet Daten von einem Samstag in die Argumentation eingebunden werden, welche nicht repräsentativ sein können. An besagtem Samstag, 12. Dezember waren für rund zwei Stunden (ca. 11.30-13.30 Uhr) bei mindestens einem Anbieter (Six Multipay) schweizweit keinerlei Transaktionen per Debitkarte möglich. Auch meine Drogerie war von diesem massiven Unterbruch bei den Zahlterminals betroffen. Kein Wunder erscheinen dann in der Statistik 16 Prozent weniger Kunden. Martin von Känel dipl. Drogist HF, Reichenbach