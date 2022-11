Mögliche Wende im Prozess – Ist Harvey Weinstein bald ein freier Mann? Eine Verurteilung des einst mächtigen Filmproduzenten wegen sexuellen Missbrauchs galt lange als Formsache. Doch plötzlich könnte Weinstein freigesprochen werden. Vieles hängt nun von einer Zeugin ab. Jürgen Schmieder aus Los Angeles

Kaum jemand spricht seinen Namen aus: Harvey Weinstein, hier beim Prozess in New York. Foto: Scott Heins (Getty Images)

Es ist ganz schön was los im neunten Stock des Clara Shortridge Foltz im Stadtzentrum von Los Angeles. Grundsätzlich kein Wunder, in dieser Etage des Gerichtsgebäudes werden die wirklich schlimmen Fälle verhandelt: Mord, Totschlag, Sexualverbrechen, die Gerichtssäle haben auch deshalb keine Fenster. Den Gang runter geht es um Vergewaltigung und Scientology. Weiter hinten: der Prozess gegen «Scrubs»-Produzent Eric Weinberg wegen sexueller Nötigung.



Die meisten Prozessbeobachterinnen und -beobachter sind aber zu Raum 110 gekommen. Dort geht es um mehrere Sexualstraftaten, um die Ehefrau des Gouverneurs von Kalifornien, um Sex als Währung in Hollywood – und um ihn.



Kaum jemand spricht seinen Namen aus, weil auf diesem Stockwerk natürlich jeder weiss, wer «er» ist. Ach, ganz Hollywood, die ganze Welt weiss, wer «er» ist, wenn es um Vergewaltigung und Machtmissbrauch in Hollywood geht: Harvey Weinstein, einstiger Filmproduzent und damit einer der mächtigsten Leute in der Branche, wird im Rollstuhl zu diesem Prozess gefahren, der bis vor kurzem noch als der Deckel eines Topfs galt, in dem die Suppe längst fertig gekocht ist.