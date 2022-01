Corona-Medienkonferenz – «Es ist zu früh, die unmittelbare Aufhebung sämtlicher Massnahmen zu fordern»

Zu früh, in Euphorie zu verfallen

Auch wenn die IPS trotz oder wegen Omikron nicht am Anschlag sind, warnt Mathys: «Es ist zu früh, in Euphorie zu verfallen und die unmittelbare Aufhebung sämtlicher Massnahmen zu fordern.» Eine Lockerung von Massnahmen würde zwangsläufig zu einer nochmaligen Beschleunigung des Infektionsgeschehen führen, so Mathys.

Noch sei Vorsicht angebracht, damit die Schweiz mit einem möglichst geringen Schaden durch die Omikron-Welle komme, sagt Mathys. «Wenn wir hier alle noch einmal einen Effort leisten, können wir dies schaffen.»