Der Mensch und sein Fleischkonsum – Ist es richtig, dass wir Tiere essen? Der Kulturwissenschaftler Thomas Macho weiss, warum wir so viel Fleisch essen und was das mit uns macht. Ein ehrliches Gespräch über Tierwohl, Massentierhaltung und pragmatische Lösungen. Christian Seiler (Das Magazin)

Die Bilder dieses Artikels stammen vom Hof der Schwarzwälder Bäuerin Anja Bärmann, die ihre Tiere selbst schlachtet: an einem Traktor aufgehängt, wird ein getötetes Schwein entborstet. Foto: Thomas Pirot/Connected Archives

Seit wir Menschen Tiere essen, fragen wir uns, warum. Einfachste und vielleicht erste Antwort: Weil sie sonst uns fressen. Während der atavistische Kampf mit der Kreatur erfolgreich bewältigt ist, stellt sich die Frage plötzlich neu und dringlicher als je zuvor. Die Fleischwirtschaft hat direkt und indirekt enorme Auswirkungen auf den Klimawandel. Viele engagierte Menschen verweigern deshalb aus Klimaschutzgründen den Fleischgenuss. Die bevorstehende Abstimmung über die Initiative «Keine Massentierhaltung in der Schweiz» vom 25. September fordert einen sorgfältigeren Umgang mit Tieren in der Landwirtschaft und stellt die industrielle Praxis der Tierhaltung und Schlachtung in Frage. Gleichzeitig steigt der Fleischverbrauch global stark an.