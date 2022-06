Schneider antwortet – Ist es hysterisch, einen Notvorrat anzulegen? Ist das Horten in Krisenzeiten eine Tugend? Oder einfach überflüssig? Und wie verhält man sich angesichts eines Menschen, der ein Russland-T-Shirt trägt? Heute beantwortet unser Kolumnist zwei Fragen. Peter Schneider

Ein gut schweizerischer Notvorrat – oder zumindest, wie man sich einen solchen vorstellt. Foto: Keystone

In letzter Zeit stelle ich mir manchmal die Frage, ob es wirklich angezeigt ist, einen Notvorrat anzulegen. Denken sie, das ist Hysterie? M. K.

Wenn Sie Platz dafür haben, warum nicht? Für einen Dreipersonenhaushalt sind das immerhin 27 Liter Wasser (Vorrat für eine Woche) plus noch ein paar andere Getränke je nach Geschmacksvorlieben. Ausserdem Kaffee oder Tee, haltbare Lebensmittel wie Hülsenfrüchte, Nüsse, Konserven, Futter für die Haustiere; ausserdem WC-Papier, Seife, Medikamente, Desinfektionsmittel und Schutzmasken. Dazu ein am besten per Kurbel betriebenes Radio und eine Taschenlampe. Allenfalls Zigaretten. Sie finden Listen im Internet. Vorsicht ist bekanntlich die Mutter der Porzellankiste.