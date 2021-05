Leserreaktionen – «Ist es der Mehrheit wichtiger, mit billigem Benzin über die Strassen zu blochen?» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zur Abstimmung über das CO₂-Gesetz.

Ständerat Damian Mueller (FDP) wirbt an einer Medienkonferenz für das CO₂-Gesetz. Laut der neusten Tamedia-Umfrage könnte die Vorlage an der Basis seiner eigenen Partei scheitern. Foto: KEYSTONE

Zu «Das CO₂-Gesetz könnte scheitern»

Nach der neuesten Umfrage droht das CO2-Gesetz am 13. Juni zu scheitern. Das Gesetz wurde im Parlament lange und heftig debattiert. Alle Parteien ausser der SVP waren erleichtert, dass dieser Kompromiss zustande kam. Die Folgen einer Ablehnung wären schlimm. Es würde Jahre dauern, bis ein neues Gesetz das Nötigste regeln könnte. Interessant ist die Frage, warum dass es zu scheitern droht. Wer auf die Plakate schaut und die Kommentare in den sozialen Medien liest, weiss es: Das Gesetz würde zu Preisaufschlägen führen. Eben auch auf das Benzin. Ich sträube mich noch dagegen, aber der Gedanke drängt sich auf: Ist es der Mehrheit der Schweizer Bevölkerung wichtiger, mit billigem Benzin über die Strassen zu blochen, als den eigenen Kindern eine lebenswerte Welt zu gewährleisten? Werner Kaiser, Thun

Das CO2-Gesetz sieht für den Wohnbereich die Einführung eines neuen Grenzwerts vor. Als langjährige Immobilientreuhänderin konnte ich feststellen, dass die meisten Wohneigentümer zukunftsorientiert denken und handeln. Es werden jährlich rund 20 Milliarden in die technische Modernisierung ihrer Liegenschaften investiert, etwa in die Erhöhung der Energieeffizienz und die Verminderung von Emissionen. Sollte das neue Gesetz angenommen werden, bedeutet das für rund 1,2 Millionen Wohnbauten beim Ersatz von Brenner oder Heizung den Einbau von teureren Anlagen. Diese Investitionen können zu einem grossen Teil auf die Mieter überwälzt werden. Eine Studie des Bundesamtes für Energie lässt darauf schliessen, dass eine Wohnung mit 100 m² Wohnfläche im Schnitt pro Monat um 140 Franken teurer wird. Ich bin überzeugt, dass Eigentümer weiterhin klimafreundlich bauen und renovieren werden, auch ohne dieses Gesetz. Katharina Bürki, Jegenstorf

Zum Leserbrief von Michael Bergmann: «Schon wieder keine freien Termine»

Ich teile die Meinung von Michael Bergmann voll und ganz. Auch ich habe mich im Februar registrieren lassen. Wenn ich gewusst hätte, dass dies nichts nützt, hätte ich es auch bleiben lassen können. In anderen Kantonen wurden Registrierte mittels SMS oder Mail zur Impfung aufgeboten. Wenn man nicht alle zehn Minuten die Vacme-App konsultiert, hat man keine Chance, einen Termin zu bekommen. Nur den wenigsten Mitbürgerinnen und Mitbürgern ist es möglich, ständig auf diese App zu schauen. Zur Zeit wird diskutiert, was Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete alles dürfen. Dies ist in Anbetracht der kleinen Rationen an Impfstoff, welche zur Zeit eintreffen, sehr deprimierend, für Menschen, die sich impfen lassen wollen. Ich denke nicht, dass meine Mutter (Jahrgang 1930, geimpft) sich Tickets für ein Konzert kaufen oder in die Ferien fliegen will. Margrit Minder, Eriswil

