Restaurant Ikarus in Salzburg – Ist es das gefragteste Lokal der Welt? Bei Martin Klein trifft sich die internationale Kochprominenz. So will es das Konzept des Restaurants. Nina Kobelt

Der Hangar-7 am Salzburger Flughafen: Hier kochen Köche aus aller Welt. Foto: PD/Gerald Rihar / Red Bull Hangar-7

Drei Hors d’Oeuvres. Eines davon ist eine Bloody Mary in Form eines warmen Süppchens. Martin Klein schaut erwartungsvoll. Aber was soll man sagen? Dass alles sehr hübsch aussieht und einem der Duft von Welt entgegen weht? Dass alles super schmeckt, zumindest bis jetzt? Fragen, ob man die Figur in Form eines Stiers, der auf dem massiven Holztisch steht, zur Seite schieben kann, damit man bessere Sicht auf die Küche hat?