Kopf der Verschwörungssekte – Ist er der rätselhafte Q? Eine neue Doku-Serie will herausgefunden haben, dass ein gewisser Ron Watkins hinter der Gruppe QAnon steckt. Diese hatte zum Sturm auf das Capitol aufgerufen. Michèle Binswanger

Neohippie oder Rechtsextremer? Ron Watkins ist womöglich beides. Foto: PD

Er sieht nicht aus wie ein Rechtsextremer. Mit seiner Britpop-Frisur und den asiatischen Gesichtszügen könnte man Ron Watkins für einen Neohippie aus dem Silicon Valley halten. So gab er sich bislang auch. Als langjähriger Administrator von «8kun», dem von seinem Vater gegründeten Online-Kommunikationsnetz, lebt er mittlerweile in Japan, wo er seiner Leidenschaft für Holzarbeiten frönt und an einem Buch über amerikanisches Verfassungsrecht arbeitet, wie er dem Magazin «Vice» noch im Dezember mitteilte.

Dann gibt es aber noch eine andere Geschichte zu Watkins. Er soll der Kopf der Verschwörungssekte QAnon sein, deren Anhänger am 6. Januar das Capitol stürmten. Das will eine sechsteilige HBO-Dokuserie herausgefunden haben, die am Sonntag erstmals ausgestrahlt wird. Drei Jahre recherchierte Regisseur Cullen Hoback für «Q – into the Storm» und tauchte dabei tief in die bizarre Welt dieser rechten Internetsekte ein.