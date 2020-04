Rishi Sunak im Porträt – Ist er der bessere Boris Johnson? Schatzkanzler Rishi Sunak wird bereits als britischer Premierminister gehandelt. Wie tickt der Mann, der sich vom Einwandererkind zum reichen Manager hochgearbeitet hat? Alexander Mühlauer, London

Mit Scheitel und Slim-Fit-Anzug: Der britische Schatzkanzler Rishi Sunak pflegt einen anderen Stil als der oft zerknittert aussehende Premierminister Boris Johnson. Peter Summers/Getty Images

Es ist Donnerstagabend, Rishi Sunak steht vor 10 Downing Street und klatscht in die Hände. Der Schatzkanzler ist an diesem 26. März vor den Amtssitz des Premierministers gekommen, um den Ärztinnen und Pflegern des Landes seinen Respekt zu erweisen. Neben ihm hat sich mit gut zwei Metern Corona-Abstand Boris Johnson positioniert. Auch er klatscht eifrig für den nationalen Gesundheitsdienst NHS. Doch anders als seinem Finanzminister kommt dem Premier an diesem Abend kein strahlendes Lächeln über die Lippen.