Alkohol in der Migros – Ist eine Migros mit Wein noch die Migros? Die Migros prüft eine Aufhebung des Alkoholverbots, der Aufschrei ist gross. Für den orangen Riesen geht es um viel mehr als ums Geschäft. Christian Zürcher , Alan Cassidy

Der Ford-T-Lastwagen diente als erster Migros-Wagen. Am 25. August 1925 nahm die Migros ihren Geschäftsbetrieb mit fünf Verkaufswagen auf. Foto: Keystone

Dutti.

Ein Wort reicht, und man spürt sogleich, wie viel Monika Weber noch immer von Migros-Gründer Gottlieb Duttweiler hält. Sie nennt ihn «Dutti», immer wieder, und es klingt so liebevoll, wie eben nur über Jahre gewachsene Kosenamen klingen können. Sie schwärmt davon, wie Duttweiler preiswerte Nelken ins Sortiment aufnahm, damit Männer ihren Frauen Blumen kaufen konnten. Sie lobt die Visionen, mit denen er die Migros prägte – und damit das ganze Land. Sie sagt: «Er war ein Phänomen.»

Weber ist 78 Jahre alt, und sie hat, wenn man so will, Duttweilers Lebenswerk weitergetragen. Sie war als National- und Ständerätin die profilierteste Politikerin des Landesrings der Unabhängigen (LDU), jener Partei, die Duttweiler gegründet hatte. Sie vertrat als Lobbyistin die Migros sechs Jahre lang in Bundesbern, und sie hat als pensionierte Frau in den vergangenen Jahren rund siebzig Vorträge über Duttweilers Leben gehalten.