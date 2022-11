Neue Bahnen in Schönried – Ist ein Baubeginn 2024 realistisch? Mit der Erneuerung der Bergbahnen in Schönried soll es vorwärtsgehen. Die Verantwortlichen opfern einen Parkplatz und hoffen auf einen Baubeginn Mitte 2024. Stefan Kocherhans

Hier, auf dem Lätzgüetli, wollte die BDG einen temporären Überlaufparkplatz errichten. Sie verzichtet nun auf dieses Projekt, um schneller vorwärtszukommen. Foto: Stefan Kocherhans

Die Bergbahnen Destination Gstaad AG (BDG) muss in den nächsten Jahren die beiden Sesselbahnen Saanewald-Hornberg und Schönried-Horneggli ersetzen. In der Überbauungsordnung «UeO 88 Tourismusgebiet Saanenmöser-Schönried» hat sie ein ganzes Bündel an Projekten verpackt. So soll die oberhalb der jetzigen Talstation Schönried gelegene Parzelle erworben und von der Landwirtschaftszone in eine Zone für öffentliche Nutzung (ZÖN) umgezont werden.