Ist dieses Haus in Köniz weiss oder blau? Ein Hausbesitzer muss seine frisch gestrichene weisse Fassade wieder umstreichen – in einem anderen Weisston. Gerechtfertigt oder Behörden-Wahnsinn? Christoph Albrecht

Das Weiss dieser Fassade passe nicht ins Ortsbild, finden die Behörden. Foto: Raphael Moser

Wenn Philippe Vonlanthen von seiner Haussanierung erzählt, löst dies bei ihm noch immer Groll aus. «Dass es wegen so einer Sache so ein Cabaret gibt, hätte ich nie für möglich gehalten», sagt er. Mit so einer Sache meint der 67-Jährige die Fassadenfarbe seines Hauses – und mit dem Cabaret den Rechtsstreit, zu dem es deswegen kam. Vonlanthen spricht von einer «völligen Unverhältnismässigkeit», von einer «absurden Situation», von einem «kleinlichen Vorgehen» der Behörden. Was ist passiert?