Suche nach Corona-Mutationen – Ist die Schweiz bereit für die nächste gefährliche Variante? Vom Problemland zur Musterschülerin: Die Schweiz ist beim Aufspüren von Virusvarianten Vorbild geworden – eine entscheidende Frage ist aber noch offen. Luca De Carli

Aufwendiges Verfahren: In einem gemeinsamen Labor von Universität und ETH Zürich werden Covid-19-Proben für die Gensequenzierung vorbereitet. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Delta dominiert in der Schweiz komplett. 100 Prozent der Corona-Fälle gehen aktuell auf diese Variante zurück. Die bisherigen Erfahrungen in der Pandemie zeigen aber, dass sich die Lage durch eine neue Variante schnell ändern kann. Ist die Schweiz darauf besser vorbereitet, als sie es im letzten Winter bei der Variante Alpha und im letzten Frühjahr bei Delta war? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Könnte sich eine neue Variante nochmals unbemerkt in der Schweiz verbreiten?

«Die Chance, dass eine neue Variante in der Schweiz unentdeckt bleibt, ist sehr klein», sagt Aitana Lebrand. Sie ist am Schweizerischen Institut für Bioinformatik (SIB) zuständig für das neuste Hilfsmittel des Landes im Kampf gegen das Virus. Um herauszufinden, welche Varianten in der Schweiz verbreitet sind, finanziert der Bund seit dem Frühjahr im grossen Stil Gensequenzierungen von Proben nach positiven PCR-Tests. Durchgeführt werden die Sequenzierungen der zufällig ausgewählten Proben aus allen Regionen des Landes von rund einem Dutzend spezialisierten Labors. Aitana Lebrand betreut die Swiss Pathogen Surveillance Platform (SPSP), auf der neu die Daten all dieser Sequenzierungen zentral gespeichert werden. Dreimal pro Woche erhält das Bundesamt für Gesundheit daraus einen Bericht zur aktuellen Lage bei den Virusvarianten.