Finanzplan zähneknirschend angenommen – Ist die Fusion alternativlos? Das Parlament von Ostermundigen debattierte am Donnerstagabend über die Finanzen der kommenden Jahre. Stephanie Jungo

Die Aussicht auf eine Fusion mit Bern war auch Thema in der Debatte. Foto: Raphael Moser

Ostermundigen gibt 2021 1,1 Millionen Franken mehr aus, als es einnimmt. So die Prognose der Gemeinde. Immerhin nur ein Minus von 1,1 Millionen Franken, so der Tenor im Gemeindeparlament am Donnerstag. Schliesslich waren die Aussichten schon düsterer.

Das Parlament debattierte über das Budget 2021 und den Finanzplan, der bis ins Jahr 2029 reicht. Die Aussichten: Sie sind nicht rosig. Trotz einer Steuererhöhung, die ab 2023 eingeplant ist, werden die Reserven bis 2027 aufgebraucht sein. Was dabei mitschwingt: Vielleicht wird Ostermundigen zu diesem Zeitpunkt bereits mit der Stadt Bern fusioniert sein.