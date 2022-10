Faktencheck zur CS-Krise – Ist die Credit Suisse in ihrer Existenz gefährdet? Die Aktie der Grossbank steht unter Druck. Schnelle Besserung ist nicht in Sicht. Ist die Credit Suisse solide genug? Wie sicher ist das Ersparte? Die wichtigsten Punkte im Faktencheck. Jorgos Brouzos Holger Alich

Bank in der Krise: Die Büros der Credit Suisse in Genf. Foto: Mark Henley (Panos Pictures Panos)

Die Credit Suisse ist in einen Strudel von Meldungen und Gerüchten geraten. Das sorgt für heftige Kursschwankungen an den Börsen. Wir haben die wichtigsten Behauptungen auf ihren Wahrheitsgehalt getestet:

Behauptung 1: Der Credit Suisse geht das Kapital aus.

Der unterdessen gelöschte Tweet eines australischen Journalisten löste die Kursturbulenzen aus. Foto: Twitter

Stand heute sieht es gut aus. Offen ist aber, ob das Polster in Zukunft ausreicht. Mit einer risikogewichteten Eigenkapitalquote von 13,5 Prozent und einem Verhältnis von Kapital zu ungewichteten Verbindlichkeiten von 4,3 Prozent steht die Credit Suisse auch im Konkurrenzvergleich derzeit zwar gut da.

Doch die Bank hat einen Abbau der Investmentbank sowie eine Verschärfung des Sparplans angekündigt. Und der Rückbau einer Investmentbank ist teuer und gefährlich. Denn bei Geschäften, welche die Bank nicht mehr fortführen will, verbleiben Posten in der Bilanz, die dann stark an Wert verlieren. Und da die Details des Schrumpfungsplans nicht bekannt sind, weiss derzeit niemand, wie teuer das Ganze wird.

Die Analysten der Deutschen Bank schätzen den Kapitalbedarf auf 4 Milliarden Dollar, die Experten von Keefe, Bruyette & Wood kommen auf 6 Milliarden. Wie gross das Loch am Ende wird, hängt auch davon ab, wie viel Gewinn die CS noch macht und was die angekündigten Teilverkäufe bringen.

Heisst: Die Bank hat heute genügend Kapital. Da der Umbau Geld kostet und die Investoren verlangen, dass die CS die Mindestanforderungen übererfüllt, wird sie zusätzliche Mittel brauchen.

Behauptung 2: Die angekündigten Teilverkäufe reichen nicht aus, um die Lücke zu füllen.

Credit-Suisse-Präsident Axel Lehmann arbeitet unter Hochdruck an der neuen Strategie. Foto: AP

Vermutlich trifft das zu. Credit-Suisse-Banker dementieren zwar, dass sie mit wichtigen Aktionären bereits über eine Kapitalerhöhung verhandeln würden. Eine weitere Aufnahme von frischem Kapital wird aber auch nicht gänzlich ausgeschlossen, gilt aber als allerletztes Mittel. Teilverkäufe sollen den Kapitalbedarf so gut wie möglich decken.

Bekannt ist, dass die CS ihr US-Verbriefungsgeschäft verkaufen will, dabei werden Kredite in Wertpapiere umgewandelt. Analysten schätzen den Wert des Geschäfts auf 1,5 bis 3 Milliarden Dollar, wobei angesichts der derzeitigen Marktunsicherheit die Bank kaum einen Toppreis für das Geschäft erlösen dürfte. Darüber hinaus könnte die Bank Teile des Asset-Managements verkaufen, das ist die Vermögensverwaltung für Profikunden wie Versicherer und Pensionskassen.

Möglich scheint der Verkauf des Geschäfts mit Indexfonds, hier zählt die CS nach eigenen Angaben zu den fünftgrössten Anbietern in Europa. Auch bei der Verwaltung von Zweckgesellschaften, die in verbriefte Kredite investieren (Collateralized Loan Obligation), hat die CS eine führende Rolle, auch diesen Bereich könnte die Bank verkaufen. In der Vermögensverwaltung wurde spekuliert, dass sich die Bank von ihrem Südamerika-Geschäft ausserhalb Brasiliens trennen könnte. Doch mit jedem Teilverkauf verliert die Bank auch Ertragspotenzial, und zwar dauerhaft. Dies gilt es gegenüber den Nachteilen einer Kapitalerhöhung abzuwägen, von der der Markt derzeit sowieso ausgeht.

Zudem versilbert die Bank die Reste ihres Immobilienportfolios: So soll das Traditionsreiche Hotel Savoy in Zürich verkauft werden. Einen entsprechenden Bericht von «Inside Paradeplatz» besätigte die Bank. Das Gebäude könnte bis zu 400 Millionen Franken einbringen.

Um den Kapitalbedarf weiter zu senken, geistert die Idee eines zeitlich gestreckten Abbaus herum. Doch die Perspektive von weiteren Jahren Hängepartie dürfte weder Mitarbeitende noch Aktionäre begeistern.

Behauptung 3: Spekulanten sind daran schuld, dass die Aktie abstürzt.

Der ehemalige Credit-Suisse-Chef Oswald Grübel sagte der «Handelszeitung» kürzlich: «Ich höre, Shortseller drücken die Kurse.» Shortseller, oder auch Leerverkäufer, wetten auf fallende Kurse der Aktien einer Firma.

Das stimmt, es wird gegen die CS gewettet. Aber nicht stärker als gegen andere Banken. Laut dem New Yorker Datenanbieter S3 Partners machten zum Wochenanfang die gesamten Leerverkaufspositionen zur Credit Suisse 303 Millionen Dollar aus. Das entspricht rund 2,5 Prozent der ausstehenden CS-Aktien. Nur: Der Anteil ist zwar zuletzt deutlich angestiegen, im Branchenvergleich ist das Volumen aber nicht besonders hoch. Es handelt sich laut S3 Partners um die zwölftgrösste Shortposition einer europäischen Bank.

In wesentlich grösserem Umfang wird gegen die französische BNP Paribas, die italienische Mediobanca oder die deutsche Commerzbank gewettet. Übrigens: Bei der kerngesunden UBS macht das Leerverkaufsvolumen fast 1 Prozent der ausstehenden Aktien aus. Und der stärkste Anstieg bei den Leerverkaufspositionen zeigt sich bei der finnischen Bank Nordea.

Behauptung 4: Die CS wird das Schweizer Geschäft an die Börse bringen.

Der ehemalige Credit-Suisse-Chef Tidjane Thiam. Foto: FuW

Eher nicht. Die Idee ist zudem nicht neu. Der ehemalige CS-Chef Tidjane Thiam hatte sie beim letzten fundamentalen Umbau der Grossbank 2015 bereits einmal präsentiert. Auch damals ging es darum, genügend Kapital für den Umbau der Bank zu beschaffen.

Thomas Gottstein, der damalige Schweiz-Chef und Thiams späterer Nachfolger an der Konzernspitze, hätte die Schweizer Einheit an die Börse bringen sollen. Die Pläne sind bestimmt noch in einer Schublade am Paradeplatz zu finden, auch ist der Konzern heute so aufgestellt, dass die Schweizer Rechtseinheit herausgelöst werden könnte. Marktbeobachter schätzen ihren Börsenwert auf rund 10 Milliarden Franken. Würde die CS rund ein Drittel davon an der Börse verkaufen, könnte sie rund 3 Milliarden Franken an frischem Kapital beschaffen.

Das Vorhaben ist also nicht unrealistisch. Wie beim letzten Mal könnte es auch diesmal aber so ablaufen, dass die CS-Spitze einen Teilverkauf ankündigt, um die Zeit dafür zu gewinnen, das Kapital anderweitig zu beschaffen. Sollte ihr das gelingen, wird sie den Teil-Börsengang dann wieder abblasen, weil er mit einem grossen Aufwand verbunden ist.



Behauptung 5: Die UBS muss die CS retten.

Nein. Immer dann, wenn die CS in der Krise steckt, heisst es, die UBS werde die Bank übernehmen. Auf dieses Szenario angesprochen, verwerfen hochrangige Banker am Paradeplatz die Hände: Die CS und die UBS passen einfach nicht zusammen.

Im Auslandgeschäft unterscheidet sich die Strategie der beiden Banken deutlich. So setzt etwa die Credit Suisse bewusst nicht auf das Vermögensverwaltungsgeschäft in den USA, während die UBS grosse Hoffnungen auf das Geschäft mit reichen US-Anlegerinnen und -Anlegern hat.

Müsste die UBS das Schweizer Geschäft der CS schlucken, wäre das wegen der Doppelspurigkeiten mit einem gigantischen Stellenabbau verbunden. «Eins und eins gibt hier allerhöchstens 1,5», sagt ein Paradeplatz-Banker. Auch würde die Megafusion beide Banken auf Jahre hinaus lähmen.

Behauptung 6: Kundinnen und Kunden müssen bei der CS um ihr Geld fürchten.

Blick in eine moderne CS-Filiale. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Nein, die Bank kämpft zwar mit vielen Problemen, sie ist aber nicht in ihrer Existenz gefährdet. Bevor Anleger zu Schaden kämen, müsste die Bank Kapitalreserven von über 90 Milliarden Franken aufbrauchen.

Und wenn sie tatsächlich in Schieflage geraten würde, würde die Einlagensicherung greifen. Im Fall des Konkurses einer Bank schützt das System Guthaben von Kundinnen und Kunden bis 100’000 Franken vor dem Verlust. Diese gesicherten Guthaben werden rasch ausbezahlt, verspricht die Einlagensicherung.

Jorgos Brouzos ist seit 2015 Wirtschaftsjournalist bei Tamedia. Er berichtet hauptsächlich über den Schweizer Finanzplatz und den Rohstoffsektor. Er hat an der Universität Zürich Politikwissenschaften studiert. Mehr Infos @jorgosbrouzos Holger Alich ist stellvertretender Leiter des Wirtschaftsressorts. Seine Arbeitsschwerpunkte sind die Banken und die Pharma-Branche. Mehr Infos @Holger_Alich

