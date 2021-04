Schwacher Auftritt gegen Davos – Ist der SCB noch Playoff-tauglich? Bern unterliegt Davos zu Hause nach seltsam blutleerem Auftritt 0:3 und kämpft am Sonntag gegen das Saisonende. Reto Kirchhofer

Konsterniert: Die Berner Verteidiger Thomas Thiry und Beat Gerber. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

SCB-Coach Mario Kogler war bedient. Wütend auch. «In einem solchen Spiel muss du Biss zeigen – aber nicht nur 20 Minuten lang. Das macht mich hässig.» 0:3 hatte sein Team die zweite Pre-Playoff-Partie gegen Davos verloren. Das Saisonende ist eine Niederlage entfernt.

Bereits der Anfang weckte aus Berner Optik ungute Gefühle. Davos war überlegen und schaffte es, die Berner mit Spielzügen offensichtlich zu überraschen, die im Prinzip alles andere als überraschend sind, weil sie der DNA der Bündner entsprechen. Ein Beispiel gefällig? Enzo Corvis schnelle Auslösung von der eigenen Grundlinie auf Andres Ambühl in der 6. Minute. Der Davoser Captain konnte die Scheibe für einmal nicht kontrollieren.

Dass die Gäste nach 20 Minuten führten, entsprach dem Gezeigten (12:5 Schüsse für Davos). Ebenso, dass sie beim Treffer von Unzulänglichkeiten des Gegners profitierten. Ramon Untersander wurde von Aaron Palushaj unter Druck gesetzt und sah sich zu einem ungenauen Backhand-Pass genötigt. Noch schlechter löste dann Kyen Sopa seine Aufgabe: Statt die Scheibe der Bande entlang aus der eigenen Zone zu spedieren, lupfte er sie, ebenfalls backhand, in Richtung Mitte. Davos-Verteidiger Oliver Heinen fing den Puck ab, vier Berner waren in Vorwärtsbewegung, in deren Rücken nutzte Palushaj den Raum. Beinahe hätte der US-Amerikaner in der 12. Minute nachgedoppelt – er traf das Lattenkreuz.

Das Telegramm Infos einblenden SC Bern – HC Davos 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) Tore: 9. Palushaj (Heinen) 0:1. 57. Baumgartner (Nussbaumer, Sund) 0:2. 59. Baumgartner (Herzog, Palushaj) 0:3. Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen Bern. 5-mal 2 Minuten gegen Davos. Bemerkungen: Bern ohne Blum, Rüfenacht, Sciaroni (verletzt), Burren, Sterchi (überzählig). – Davos ohne Du Bois, Paschoud, D. Wieser (verletzt), Ullström (überzählig). – 12. Pfostenschuss Palushaj.

Die Reaktion des SCB kam nur ansatzweise. Die Berner verstärkten ihre Präsenz in der Davoser Zone, erspielten sich Möglichkeiten, nicht en masse zwar, aber regelmässig. Dem Emmentaler Sandro Aeschlimann im Tor der Davoser gelang eine vorzügliche Darbietung. Er veredelte seine Leistung mit einem Shutout. In der Schlussphase sorgte Benjamin Baumgartner mit zwei Treffern für die Entscheidung.

Leichtsinnig und ohne Durschlagskraft

Zur Erinnerung: Mit einem Sieg hätte sich der SCB das Playoff-Ticket gesichert. Von Dringlichkeit aber war wenig zu sehen. Bern wirkte seltsam schmalbrüstig, ohne Durchschlagskraft und häufig fahrig. Inti Pestoni, Calle Andersson und eine Handvoll weiterer Akteure fielen mit leichtsinnigen Spielzügen auf. Der vermeintliche De-Luxe-Dreizack Jeffrey-Conacher-Olofsson blieb wie am Mittwoch äusserst stumpf. Es war alles in allem ein blutleerer Auftritt – notabene in einer solch wichtigen Partie.

Noch bleibt die Chance zur Korrektur. Am Sonntag kommt es zum entscheidenden Spiel. Wie sagten doch die Berner nach dem Cupsieg Ende Februar: Sie hätten wieder einmal gezeigt, dass sie ein Team für die grossen Partien seien. Diesen Beweis dürfen sie neuerlich erbringen.

Was heisst dürfen: Sie müssen. Ansonsten endet für den einstigen Krösus eine weitere Saison mit einer riesigen Enttäuschung.

Biels Saison ist vorbei

Im zweiten Pre-Playoff ist die Überraschung perfekt: Der EHC Biel verliert auch das zweite Spiel gegen die Lakers und muss das frühe Saisonende hinnehmen. Nach dem 1:2 nach Verlängerung zuhause unterlagen sie dem Aussenseiter Rapperswil-Jona diesmal auswärts 1:3. Michael Loosli schoss zu Beginn des Schlussdrittels das goldene Tor zum 2:1 für die Lakers, die in der Qualifikation 22 Punkte weniger ergattert hatten als Biel. Clark traf 47 Sekunden vor Schluss ins leere Tor zur endgültigen Entscheidung.

Dabei begann erneut wieder alles gut für die Bieler, es war ein Traumstart: Viel Druck, viele Schüsse, das frühe, schön herauskombinierte 0:1 durch Damien Brunner, gleich ein Powerplay hinterher, sowie auch noch Melvin Nyffeler, der das Spiel verliess. Letzteres war ein Fehlalarm, einem Materialschaden geschuldet, der Lakers-Goalie kehrte bald zurück – und stand weiter im Mittelpunkt und wurde am Ende zum Matchwinner.

Grosser Jubel: Rapperswils Andrew Rowe feiert seinen 1:1-Ausgleichstreffer gegen Biel. Foto: Christian Merz (Keystone)

Jubel: Rapperswils Andrew Rowe feiert seinen 1:1-Ausgleichstreffer gegen Biel.Foto: Christian Merz (Keystone)Die Lakers fanden erst im Mitteldrittel richtig ins Spiel, eine doppelte Überzahl half dabei. Biel kassierte eine unnötige sowie eine umstrittene Strafe, drei der vier Ausländer des Heimteams kombinierten sich gekonnt zum 1:1: Moses, Cervenka, Rowe, Tor. Biel blieb dennoch überlegen, war mit dem 1:1 nach 40 Minuten schlecht bedient. Doch als die Lakers zu Beginn des Schlussdrittels zuschlugen, brachte dies Biel aus dem Tritt, der Sieg der Lakers war so gesehen nicht unverdient.

