Corona-Fälle bei den Oberländern – Ist der Rückrundenstart des FC Thun in Gefahr? Eigentlich hätte der FCT am Samstag zwei Testspiele ausgetragen. Doch diese mussten kurzfristig abgesagt werden. Peter Berger Marco Spycher

Es ist fraglich, ob die Thuner am nächsten Freitag gegen die Schaffhauser antreten können. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Am Samstag wären für den FC Thun die beiden letzten Testspiele vor dem Rückrundenauftakt auf dem Programm gestanden. Doch die Partien gegen den FC Köniz und den FC Biel mussten kurzfristig abgesagt werden. Grund dafür sind mehrere Corona-Fälle im Umfeld der 1. Mannschaft der Oberländer. Zum Teil sind erst Selbsttests ausgewertet, fallen auch noch die ausstehenden PCR-Tests positiv aus, dürften beim Challenge-League-Club rund zehn Personen aus dem Team und dem Staff betroffen sein, darunter auch vollständig Geimpfte. Die entsprechenden Personen befinden sich in Isolation, die restlichen Akteure in Quarantäne. Die Thuner verzichten zumindest bis Montag auf jegliche Trainings. Die Testspiele werden nicht nachgeholt.

Inwiefern das Ganze einen Einfluss auf den Start in die Rückrunde hat, ist derzeit nicht klar. Bleibt alles beim Alten, bestreitet der FC Thun am nächsten Freitag auswärts beim FC Schaffhausen sein erstes Pflichtspiel 2022. Denkbar ist jedoch auch, dass diese Partie verschoben werden muss.

Die Thuner führen regelmässig Tests durch und Teamanlässe wurden zuletzt keine durchgeführt. Auf ein Trainingslager in der Winterpause verzichteten sie wie gewohnt auch aus finanziellen Gründen.

Peter Berger ist Sportredaktor. Mehr Infos Marco Spycher ist seit 2018 für Tamedia tätig. Er arbeitet in verschiedenen Funktionen für das Team Sport-Extra und studiert Betriebsökonomie an der Berner Fachhochschule. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.