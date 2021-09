Leserreaktionen – «Ist der Preisaufschlag bei so viel abgebauten Leistungen gerechtfertigt?» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zu den Preisaufschlägen bei der Post.

Zu «Die Post schlägt beim Briefversand auf»

Nach 18 Jahren will die Post die Briefporti für A- und B-Post erhöhen. Auf den ersten Blick erscheint dies gerechtfertigt. Bei einem Vergleich der Leistung der Post zwischen heute und vor 18 Jahren darf man den Preisaufschlag in Frage stellen. Die Post hat seither zahlreiche Dienstleistungen abgebaut. Im Aaretal findet man zwischen Münsingen und Heimberg, im Gürbetal zwischen Belp und Wattenwil keine Post mehr. Es gibt wohl noch einige sogenannte «Filialen» mit eingeschränktem Angebot. Beim Hausservice funktioniert der vielgerühmte Bestellstift oft nicht. Die Bestellung ist fehlgeschlagen, immer und immer wieder. Liegt es wohl an der fehlenden Verbindung? In zahlreichen Gemeinden gibt es noch einen einzigen Briefkasten. Dieser wird jeweils morgens um 8 Uhr geleert. Seit einigen Wochen wird er nur noch von Montag bis Freitag geleert. Also werden während ganzen 72 Stunden keine Briefe befördert. Also erlaube ich mir die Frage, ist der Preisaufschlag bei so viel abgebauten Leistungen gerechtfertigt? Lydia Kunkler, Kiesen

Die Post argumentiert, dass sie die Preise für die Briefpost erhöhen müsse, da das Volumen in diesem Bereich ständig zurückgehe. Müsste mit derselben Argumentation nicht der Preis für die sehr hohen Paketporto für Private reduziert werden? Oder verstehe ich da einen Mechanismus falsch? Roland Käser, Münsingen

Zu «Menü-Diktat an der Uni»

Die Universität Luzern macht genau das Gegenteil dessen, was meiner Meinung nach eine Universität tun sollte: die Studentinnen und Studenten zu selbstständig denkenden Menschen begleiten, die im Stande sind, zu einem Thema die Vor- und Nachteile gegeneinander abzuwägen und daraus Schlüsse zu ziehen. Aber nein: die Universitätsleitung bevormundet die Studierenden in einer Art und Weise, die an Nötigung grenzt. Wie sollen so die neuen Eliten heranwachsen? Zudem hat die Natur den Menschen so ausgerüstet, dass er wie die Bären, Wölfe und Hunde alle Lebensmittel verdauen kann. Und das soll nicht mehr gelten! Ulrich Linsi, Schüpfen

Zu «Bundesrat unterstützt Vorlage zur Abschaffung des Eigenmietwerts»

Diese auf der Welt einzigartige Steuer gehört zu den schlechteren und vor allem ungerechteren Sozialeingriffe des Bundesrates von einst. Leute die sparsam leben und sich ein Haus (Eigenheim, nicht Spekulationsobjekt) leisten, werden bestraft anstatt belohnt. Sind das die Zeichen, die wir setzen wollen? Jetzt kommt es endlich zur Überarbeitung dieses Gesetzes. Leider wird aber auch hier wieder eine Reihe von neuen Bestimmungen vorgeschlagen. So können zum Beispiel Zinsen unter bestimmten Bedingungen weiterhin abgezogen werden. Also wieder ein paar Paragraphen mehr im Gesetzbuch. Es ist schon heute so, dass sich Anwälte spezialisieren müssen, weil unsere Gesetze ihre Kapazitäten überschreiten. Wir müssen endlich diesen unverhältnismässig aufgeblähten Verwaltungsapparat abbauen, und dies nicht nur wegen den Milliarden von Steuergeldern, die er kostet, sondern auch weil immer mehr Staat sehr gefährlich für die Demokratie ist. Mark Gasche, Kirchberg

Zum Interview mit dem Klimatologen Thomas Stocker «Wer will schon auf dem Mars wohnen?»

Jedem sollte nach diesem Sommer klar sein: Was man seit vielen Jahren predigt, ist genau so eingetroffen. Starkregen, Hitzewellen, Wirbelstürme, Gletscherschmelze und Überflutungen kosten uns heute ein Mehrfaches als uns Sparmassnahmen gekostet hätten. Bei der Impfdebatte ist vieles anders. Diese Frage soll sich jeder selber beantworten und das soll vom Nächsten so respektiert werden. Niemand kann mit Bestimmtheit sagen, wie wir in 10 Jahren über diese Impfung denken werden. Die Hersteller haben wohlweislich zum Vornherein jede Haftung abgelehnt und streichen nun Milliardengewinne ein. Sepp Doppmann, Gstaad

