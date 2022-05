Oft geknackt, weniger genutzt – Machen Bancomat-Knacker diese zum Auslaufmodell? Geldautomatensprengungen wie jene am Wochenende im Berner Jura häufen sich, während immer weniger Leute Bargeld abheben. Was haben die Banken nun vor? Christian Häderli

Opfer des technologischen Fortschritts: Verschwindet nach der Telefonkabine auch der Bancomat aus dem öffentlichen Raum? Foto: Adrian Moser

Um 3.10 Uhr knallte es ohrenbetäubend: In Reconvilier, einem Dorf im Berner Jura, sprengten unbekannte Täter in der Nacht auf Samstag einen Bancomaten der Raiffeisen auf. Sie schafften es, den Safe zu knacken, an die Banknoten zu kommen und damit zu fliehen. Wie viel Geld die Bande erbeuten konnte, will die Bank nicht sagen.