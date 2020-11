ge-Pfeffer-te Gedanken zum «Flyern» – Ist das Verteilen von Flyern noch zeitgemäss? Paula Grandjean vom Pfeffer-Team sinniert darüber, warum das Verteilen von Papierflyern womöglich nicht mehr zeitgemäss ist. Paula Grandjean

Als ich mich neulich im Bahnhof Bern durch eine Menschentraube in Richtung Treffpunkt drängelte, stand ich plötzlich vor einem Werbestand. Noch ehe ich mich versah, streckte mir ein junger Mann ein essbares Werbegeschenk und einen Flyer entgegen. Reflexartig griff ich im Vorbeigehen nach beidem, freute mich über die kleine Zwischenverpflegung und liess den Flyer im nächsten Abfalleimer verschwinden.

Während ich am Treffpunkt auf meine Verabredung wartete, nutzte ich die Zeit, um den soeben erhaltenen Snack zu verspeisen. Dabei beobachtete ich all die anderen Pendler, die an besagtem Werbestand vorbeikamen, Werbegeschenk und Flyer schnappten und ihres Weges zogen. Mir fiel auf, dass das Interesse an der leckeren Knabberei in den meisten Fällen deutlich höher zu sein schien als am Werbeflyer. Entweder landete das Papier im nächstgelegenen Mülleimer, verschwand zusammengeknüllt in der Jackentasche oder wurde dem Verteiler einfach wieder zurückgegeben.